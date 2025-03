María del Monte para los pies a Pablo Motos por su pregunta en 'El Hormiguero'

La noche del miércoles, 12 de marzo, estuvo marcada por la visita de María del Monte en 'El Hormiguero'. La cantante recibió hace unas semanas la Medalla de Oro de Andalucía y visitó el programa para hacer un repaso de todos los acontecimientos que le han sucedido.

La entrevista estuvo marcada por risas, algún que otro baile de sevillana, la famosa polémica de la cobra a su mujer y hasta historias de experiencias paranormales, no faltó de nada. Donde la artista no quiso entrar en detalles, a pesar de la insistencia de Pablo Motos, fue en el robo de su casa. Un caso en el que está implicado su sobrino, Antonio Tejado.

"¿Te sigue persiguiendo la noticia del robo de la casa?", introducía Pablo Motos. A lo que, visiblemente incómoda, María del Monte ha respondido: "A ver, es un tema muy desagradable. No me sigue persiguiendo. Aquello ocurrió y ahora estamos intentando superarlo en manos de profesionales. No hablo de eso, porque no tengo por qué hablar nada".

| Atresmedia

Sin embargo, Pablo Motos ha seguido insistiendo: "¿Te queda algún miedo después de eso?". A lo que la artista ha respondido devolviendo la pregunta al presentador: "¿A ti te quedaría?". "Sí", ha contestado el conductor de 'El Hormiguero'. "Pues entonces no me lo preguntes", ha respondido tajante María del Monte entre aplausos. "Estamos intentando avanzar y que la vida siga hacia delante. Mientras quede vida, hay que vivirla. Tenemos esa obligación", añadía intentando quitar hierro al asunto.

A pesar de este momento incómodo, la intérprete siempre intenta mirar lo positivo de toda esta historia: "Afortunadamente, me persigue tanto el cariño de la gente, que me ayudan a que no me acuerde".

Después de esto, Pablo Motos le ha preguntado por la terapia que María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, reciben tras sufrir esta desagradable situación: "Estamos intentando avanzar y seguir con la vida adelante. Hay personas a las que le pasan cosas peores". Pese a esto, consiguió desviar el foco: "Yo siempre me he fijado en cuántas personas están peor que yo, nunca me he fijado en los que están mejor. Por eso, tenemos que apoyarnos unos a los otros".