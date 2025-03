Sonsoles Ónega sorprende con un nuevo e inesperado fichaje en su programa de Antena 3

Últimamente no es de extrañar que muchos colaboradores o tertulianos salten de una cadena a otra siendo estas rivales. Ejemplos como Pelayo Díaz de 'Espejo Público' a 'Supervivientes', Terelu Campos en 'Mañaneros' de La 1 siendo un rostro conocido de Telecinco o Alba Carrillo.

En el programa 'Y ahora Sonsoles', los últimos fichajes han sido Carmen Lomana y Fabiolo, el personaje que interpreta Rafa Maza. Pero esta semana ha sorprendido con un fichaje que nadie podía imaginar. Y no se trata de una celebrity o de alguna persona de la realeza, sino de un invitado que acudía al magazine.

Se trata de Adriá, un joven de 22 años que a su corta edad ha desempeñado nueve puestos de trabajo en apenas tres años. El invitado contó que dejó de estudiar y que rápidamente comenzó en la vida laboral.

| Atresmedia

Este comenzó ayudando a sus primos en el mercadillo cuando dejó los estudios. "Me levantaba muy pronto, pero me encantó, me ayudó a tener una responsabilidad". Después fue comercial para una empresa telefónica en el que estuvo una semana, pero lo dejó porque "me agotaba mentalmente". Tras esto, comenzó en un parque infantil en el que duró un mes porque no le gustaba. "Se me peleaban los padres", señala.

El único trabajo que realmente disfrutó fue el de dependiente en una tienda de chuches. Sin embargo, lo dejó cuando la misma empresa le mandó a hacer una sustitución y vio que su tarea consistía en cargar palets. Actualmente, trabaja como monitor y lo compagina con el de cuidador de niños.

Su humor y frescura al contar su historia cautivaron tanto al público como a los presentes hasta el punto de ofrecerle una oferta de trabajo: "Bueno Adriá, estás fichado. Ahora va a venir Candela y te están preparando el finiquito", le expresaba Sonsoles Ónega. "¿Qué dices? ¿Esto es en serio? Estoy flipando", contestaba incrédulo el invitado.

"Ahora, eso sí, voy a ser yo tú representante. Vas a tener una sección, vas a trabajar en la calle, como reportero", le seguía explicando la presentadora. "¡A pie de calle y todo! ¡Qué fantasía! ¿Pero es en serio?", insistía el joven sin creerse que fuera real la oferta. "Puedes ir al colegio por la mañana y ahora, con el cambio de hora, aquí vienes por la tarde, a hacer los reportajes", terminaban diciéndole.