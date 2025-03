Belén Esteban revela su inesperado reencuentro con Ana Rosa Quintana que no esperaba

El miércoles se vivieron unos octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y Atlético de Madrid de infarto. Una noticia que, sea cual sea el resultado, siempre genera conversación al día siguiente en los medios y en el trabajo, dejando anécdotas. El Riyadh Air Metropolitano fue testigo de una nueva derrota del Atlético de Madrid por parte del equipo blanco, pero también de un inesperado reencuentro que se dio entre dos colchoneras.

Ana Rosa Quintana y Belén Estebanacudieron al estadio para apoyar a su equipo y da la casualidad que coincidieron. La Patrona ha revelado en 'Ni que fuéramos' cómo fue esa coincidencia con los dos rostros televisivos que un día formaron parte de la misma cadena.

La mediática colaboradora de 'Sálvame', confesó que las dos se encontraban en "la misma fila" y que la presentadora del matinal acudió con toda su familia para disfrutar de este encuentro. Nada más comenzar el partido, su equipo, el "Atleti", marcó: "Cuando mi equipo, el Atlético de Madrid, metió el gol en menos de un minuto, las dos nos abrazamos", ha confesado. "Un abrazo tremendo porque había marcado nuestro equipo y porque no nos lo esperábamos", añadió sobre el inesperado gol en el segundo 27.

| Canal Quickie

Belén Esteban reveló que en todo momento Ana Rosa estuvo súper cariñosa con ella y tuvo un buen trato a pesar de que ya no forme parte de Telecinco: "Me alegré mucho de ver a Ana Rosa, me preguntó por toda mi familia y estuvo maravillosa conmigo".

Confesó también que en ningún momento le preguntó por 'Ni que fuéramos', pero ella sí que quiso alegrarse por la vuelta de su excompañera a las mañanas: "Me alegro mucho de verte en las mañanas porque creo que nunca te tendrías que haber ido de allí", le comentó. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' aseguró que :"está muy feliz de estar en las mañanas".

La de Paracuellos ha vuelto a resaltar el bonito reencuentro que tuvieron: "No te imaginas lo cariñosa que estuvo conmigo y yo con ella". Y aclaró que no existe nada malo entre ellas dos: "Entre ella y yo no hay mal rollo[...]Me dio mucha alegría verla".