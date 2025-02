Las exigencias de Pelayo Díaz a sus compañeros ante su aventura en 'Supervivientes'

La cuenta atrás para el arranque de una nueva e intensa aventura de 'Supervivientes' ya ha comenzado. Cada vez queda menos para que un grupo de famosos desembarque en las paradisíacas playas de los Cayos Cochinos de Honduras. Será el próximo jueves 6 de marzo, a las 22:00h, cuando este icónico momento de cada edición de 'Supervivientes' tenga lugar en Telecinco.

De momento, Pelayo Díaz ha sido el primer concursante confirmado de la próxima edición de 'Supervivientes' junto con Makoke. El nombre del estilista ya estuvo sobre la mesa hace ocho años para la edición 2017, pero nunca llegó a cerrarse su fichaje. Ahora parece que sí que está dispuesto a saltar del helicóptero.

El programa de supervivencia no será el primero como concursante para Pelayo Díaz. El influencer ya ha participado en programas como 'Bailando con las estrellas' en 2018 o 'Masterchef Celebrity' en 2024. En 2021, también fue uno de los concursantes famosos que pasaron por 'El cazador'.

| RTVE

Como en el programa de cocina, Pelayo Díaz ha centrado la atención en sus nuevos compañeros: "Me dan más miedo las personas que los bichos", ha expresado en la revista Lecturas.

Aunque ha querido aclarar que le da absolutamente igual con quién comparta isla: "Me dan igual. Mi vida no la decide si va uno u otro. Nadie es tan importante para mí. Yo sí que sé que les doy miedo". Además, admite que su presencia es temida: "Cuando salió 'Pelayo Díaz, confirmado', alguno de los otros participantes se habrá hecho caquita, y me parece muy bien, porque voy a ganar".

El objetivo de su participación en 'Supervivientes' es aportar ese lujo: "Quiero aportar mi esencia, quiero un poco de lujo, quiero elevar el nivel de los Cayos Cochinos. No tengo ropa de Primark, tengo ropa de Dolce&Gabbana o Dior. El morbo de ver cómo esa seda se va desgastando...".

| RTVE

También ha confesado con qué personas podría llevarse mal: "Un ejemplo del prototipo que me resultaría difícil para la convivencia: el machirulo ibérico, el heterosexual. Un Torrente de la vida. No puedo con la gente así". Y añade, con tarea al resto: "No soporto los olores, ni que coman con la boca llena, ni la gente malhablada".

Y asegura que en esta experiencia "Pelayo se convertirá en un superviviente. Con taparrabos, barba, palo y a por todas. Voy a destrozar todos los prejuicios que la gente tenga de mí". Y tiene claro que será uno de los máximos protagonistas: "Cuando voy a un programa, la repercusión es enorme, y al día siguiente, diga lo que diga, copo todos los titulares. Eso tiene un valor".