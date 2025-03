Sonsoles Ónega da la sorpresa revelando a quién votó en las últimas elecciones

Sonsoles Ónega ha generado debate tras sincerarse sobre su voto en las pasadas elecciones. En una entrevista en el pódcast ac2ality, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no esquivó la pregunta y respondió con total transparencia, sorprendiendo a muchos con su postura. Una noticia que ha sorprendido mucho, pero que ya se ha escuchado en otros periodistas.

Cuando le preguntaron sin rodeos: "¿A quién votaste en las pasadas elecciones?", su respuesta fue contundente: "En blanco. Siempre voto en blanco". Sus palabras no solo llamaron la atención de los entrevistadores, sino que también reavivaron el debate sobre este tipo de sufragio y sus implicaciones.

La entrevista avanzó con una reflexión sobre cómo el voto en blanco afecta el reparto de escaños. Los entrevistadores señalaron: "En estas elecciones, ¿el voto en blanco a quién ha ido? Porque el PP es el que ha tenido más votos". Ante esto, Sonsoles Ónega explicó: "Se supone que beneficia, se supone, a la mayoría", dejando en claro que este tipo de voto termina favoreciendo a las formaciones con más respaldo electoral.

| Podcast Ac2ality

Más allá de lo técnico, Sonsoles Ónega compartió sin tapujos una visión más personal sobre su decisión electoral. "Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción. Porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad...", confesó, evidenciando su desencanto con la política actual.

Sin embargo, lejos de suavizar su postura, remató con una afirmación contundente sobre la falta de liderazgo en España: "No. No existe. En España no existe. Para tener mi voto no existe. Yo no digo que no los haya, pero cabeza de lista y en un cartel electoral... Candidato a presidente del Gobierno o presidenta no existe".

En audiencias, el pasado mes de febrero, 'Y Ahora Sonsoles' con un 10,3% y 821.000 espectadores sumó otro mes como el magacín diario más visto. El programa vespertino presentado por Sonsoles Ónega lideró nuevamente sobre su competidor. Cada tarde, siguieron 'Y Ahora Sonsoles' 3.654.000 espectadores únicos desde Antena 3.