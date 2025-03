Sonsoles Ónega para los pies a un colaborador de su programa tras sus declaraciones

Este lunes, 'Y ahora Sonsoles' comenzó su sección de corazón hablando sobre la nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata. La pareja confirmó hace poco su reconciliación amorosa, después de un verano lleno de especulaciones.

Ahora han iniciado una nueva vida en Turquía, después de que el futbolista fichara por el Galatasaray, pero la ciudad de Madrid sigue estando muy presente para ellos. En ella, han construido la casa de sus sueños la cual, Alice Campello ha enseñado por primera vez en una revista, con todo lujo de detalles, con motivo de su 30 cumpleaños.

Esto ha generado polémica entre algunos colaboradores en el plató de 'Y ahora Sonsoles', quienes cuestionan a la modelo por hacerlo público a cambio de dinero, a pesar de que ha solicitado en varias ocasiones privacidad. Disputa también la que han tenido entre los colaboradores por la discrepancia de opiniones, como la de Lorena Vázquez y Nacho Gay.

"Es verdad que está bien que haya un poco de debate, pero a mí no me gusta la exposición que hace permanente de sus hijos. Quizás le funciona muy bien en redes sociales, pero creo que es perjudicial para los niños", ha señalado Sonsoles Ónega.

"Muchas cosas pueden ser perjudiciales para los niños, pero sus padres toman las decisiones por ellos", ha replicado Nacho Gay. A lo que la presentadora le ha respondido echándose encima de él: "Pero Nacho que sí, pero como es una decisión pública Lorena Vázquez la comenta".

Sin embargo, Paloma García-Pelayo, Beatriz Cortázar y Lorena Vázquez se enfrentaron a Nacho Gay por sus comentarios. Siendo la última quien afirmó que, en algún momento, debería cambiarse la legislación para proteger a los menores en redes sociales. "Muchos aspectos deberían cambiar, no solo eso", respondió Gay en defensa de su postura.

"¿Y qué tendría que cambiar?", cuestionaba Sonsoles Ónega. Nacho Gay ha respondido que principalmente "la educación de los niños". Algo que no ha sentado muy bien a la presentadora que, sin pelos en la lengua, ha contestado: "Pero qué gilipollez estás diciendo Nacho Gay". "Bueno, bueno, me voy. Es que no tiene nada que ver", decía la conductora. "Pero es que los niños condicionan nuestra vida", incidía el periodista.

"Pero que al ser una decisión pública, Lorena Vázquez la comenta y ya está fin de la cita. No tiene nada que ver con decisiones privadas de la educación", intentando finiquitar la conversación e introducir un nuevo tema.