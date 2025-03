Leire Martínez frena en seco a Sonsoles Ónega por lo que se ha atrevido a preguntar

Hace unos meses, saltaba la inesperada noticia de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh. Mediante un comunicado, el cual no firmó ella, anunciaban la marcha de la hasta entonces vocalista. Más tarde, la cantante aseguraba que se trataba de una "decisión unilateral". Una decisión que no estuvo exenta de polémica y que dejó claro que no existía una buena relación entre los integrantes.

Desde entonces, son pocas veces las que Leire se ha pronunciado. Sin embargo, hace un mes, Pablo Venegas, componente del grupo, se pronunció sobre la salida de Leire, a la que restó total importancia. Así, 164 días después, la cantante ha reaparecido completamente renovada en los Premios Dial estrenando su nueva etapa y cambio de look.

En 'Y ahora Sonsoles' han hablado con ella, y se ha mostrado emocionada ante los cambios que están por llegar. "La idea es sacar un disco antes de que acabe este año". Sin embargo, no todo ha sido fácil, ya que el programa de Antena 3 presentó un vídeo recopilatorio de estos meses, que incluía varias declaraciones. En algunos momentos, la cantante mostró claramente incomodidad.

| Atresmedia

Al terminar el vídeo, Sonsoles Ónega aprovechó para preguntarle una cuestión que se ha ido repitiendo durante todos estos meses de polémica: "¿Por qué te fuiste de La Oreja de Van Gogh?". Justo en este momento, Leire Martínez no oía nada por el pinganillo y la presentadora ha exclamado: ¡Uy, esta es una buena técnica! El reportero le ha trasladado la pregunta, pero ella se ha negado a contestar.

"Yo creo que hoy no es día para hablar de esas cosas. Estamos celebrando la música y hoy lo importante es ver cómo mis compañeros y compañeras van a recibir esos merecidísimos reconocimientos a sus trayectorias y trabajo. Hay que celebrar la música", ha declarado la cantante.

Después de esto, la presentadora le ha invitado a que acuda al plató para poder charlar tranquilamente. "Claro que sí, sin problema, pero yo creo que hoy es día de celebrar", le ha respondido Leire Martínez aceptando su invitación. La colaboradora, Bea Cortázar, ha insistido en saber qué pasó entre el grupo, pero la artista ha preferido mantener en su posición: "Insisto en que hoy no es el día. Entiendo y agradezco el interés, pero hay momentos para todo. Este tema no debería de ser protagonista hoy", ha concluido la artista.