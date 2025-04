La confesión de Jessica Bueno tras la entrevista de Jota Peleteiro en 'De Viernes'

Esta semana, 'De Viernes' vivió uno de sus momentos más delicados y emocionantes desde su estreno. Los espectadores fueron testigo de un cara a cara entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro, aunque no coincidieron físicamente en el plató. Tas meses de declaraciones cruzadas, se reencontraron públicamente para abordar su mediática ruptura, ocurrida hace ya dos años y medio.

Primero, Jota Peleteiro ocupó buena parte de 'De Viernes' con una entrevista extensa. El futbolista no solo habló de su versión de los hechos, sino que incluso contó con el respaldo de su actual pareja, que también intervino. Todo ello sin que Jessica Bueno estuviese presente en plató, aunque sí preparada para intervenir desde otra sala en las instalaciones de Mediaset.

De este modo, tras la entrevista de su antigua pareja, Jessica Bueno dejó claro el dolor que aún arrastra por todo lo vivido. Después de intentar mantener la compostura, acabó por romperse ante las cámaras. "A mí esto me supera, es un tema que me duele mucho, no puedo más", dijo entre lágrimas, en un momento que dejó sin palabras al plató de 'De Viernes'.

| Mediaset

Jessica Bueno defendió que nunca ha tenido intención de dañar a Jota Peleteiro, desmintiendo las insinuaciones sobre una supuesta obsesión. "Yo ni quiero hacerle daño a él, como ha dicho, ni estoy obsesionada, al contrario. Yo lo que quiero es hacer mi vida y estar tranquila", expresó con firmeza, tratando de zanjar los rumores que la persiguen desde su separación.

La modelo también compartió los motivos que la llevaron a sentarse nuevamente 'De Viernes' para hablar de su vida personal, una decisión que aseguró haber tomado por necesidad. "Quiero trabajar y poder mantener a mis hijos", afirmó, justificando su presencia en 'De Viernes' desde una posición de responsabilidad como madre.

Además, dejó claro que no volverá a tratar públicamente este asunto, marcando un antes y un después en su trayectoria mediática. "Este tema no lo voy a volver a tocar nunca más, ya en su día vine a hacer esta entrevista porque tenía que pagar los gastos de mis hijos y ya está. No me siento cómoda haciendo esto y no lo voy a hacer más", sentenció, cerrando su intervención en 'De Viernes' visiblemente rota.