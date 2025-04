Pedro Piqueras rompe su silencio ahora sobre su salida de Informativos Telecinco

Pedro Piqueras hizo historia este miércoles al pisar, por primera vez en más de tres décadas, 'El Hormiguero'. El motivo de su visita fue la presentación de su nuevo libro, "Cuando nada es urgente". Es una obra en la que reflexiona sobre su trayectoria y los aprendizajes adquiridos en su dilatada carrera en los medios de comunicación.

Uno de los momentos clave de la entrevista llegó cuando Pablo Motos le preguntó por una de las frases más llamativas del libro: "llegar, estar y saber irse". "Es un libro de aprendizajes, siempre estamos aprendiendo, pero la más difícil es saber irse", reconoció Pedro Piqueras.

El periodista explicó que su retirada de Telecinco no fue una decisión repentina, sino fruto de una larga reflexión. "El momento adecuado es cuando percibes que ya no eres el mismo de antes, cuando algo se te hace rutinario. Cuando piensas que es mejor irte tú a que te digan que te tienen que ir", confesó en 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

"Lo pensé durante mucho tiempo, unos cuatro o cinco años. Pensaba que me tenía que preparar para ese momento fatal de la jubilación, porque lo ves horroroso", añadió.

Desde su salida de Mediaset, Pedro Piqueras ha encontrado nuevas formas de disfrutar del tiempo, entregándose a sus aficiones, como la navegación, la música y la literatura. "Al final llegas a la conclusión de que tienes que trabajar para el después y eso te lo hace todo mucho más fácil. Salir bien también te asegura que ocupe el puesto alguien que lo estés seguro que va a hacerlo muy bien", señaló en 'El Hormiguero'.

Además, reveló detalles sobre la elección de su sucesor, Carlos Franganillo en Informativos Telecinco. "Cuando la empresa quiso fichar a alguien me pidieron mi opinión, di mi opinión sobre Carlos Franganillo y se lanzaron a hacerle una oferta, que por cierto la hicieron en mi propia casa", explicó.

El periodista también recordó con emoción su último día al frente de Informativos Telecinco. "El día que te despiertas no has dormido en toda la noche, tuve el apoyo de muchos compañeros, estaba allí toda la casa y eso te deja muy cansado, pero no pude dormir en toda la noche", rememoró en 'El Hormiguero'.

"Al día siguiente piensas que tienes que empezar una nueva vida y empiezas a pensar en la posibilidad de ser más tú de lo que eras en su momento", concluyó.