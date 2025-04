'De Viernes' da la sorpresa con la ausencia de un importante colaborador

La noche del 4 de abril dejó a los seguidores de 'De Viernes' con más preguntas que respuestas. El programa de Telecinco tuvo que enfrentarse a un reto complicado: el estreno de la nueva temporada de 'Tu cara me suena' en Antena 3. No obstante, los espectadores de 'De Viernes' no esperaban encontrarse con un cambio entre los colaboradores.

Cabe destacar que el plato fuerte de la noche fue, sin duda, la primera entrevista en un plató de Jota Peleteiro. Justo después, Jessica Bueno protagonizó un enfrentamiento directo con el padre de sus hijos en pleno directo. También hubo tiempo para el testimonio de Carlos Calderón, esposo de Laura Cuevas, quien está actualmente participando en la edición de 'Supervivientes'. Finalmente, 'De Viernes' contó con su habitual debate sobre la última hora de los concursantes del reality de Telecinco.

Sin embargo, a pesar de toda la expectación generada por estas intervenciones, lo que realmente acaparó la atención fue una ausencia que no pasó desapercibida. El regreso de Terelu Campos al programa tras su paso por 'Supervivientes' trajo consigo varios cambios en el equipo de colaboradores. Si bien la incorporación de Antonio Rossi para cubrir la baja de Terelu Campos fue bien recibida, lo que muchos no esperaban era la desaparición de Antonio Montero.

| Telecinco

El colaborador, que ha sido una pieza clave en 'De Viernes', no apareció en el programa esa noche. Mientras Antonio Rossi ha seguido formando parte del elenco de colaboradores, Antonio Montero, sorprendentemente, se quedó fuera. Lo que más sorprendió a los espectadores fue que el espacio no ofreció ninguna explicación sobre su ausencia, lo que ha generado muchas especulaciones.

Por el momento se desconoce si se trata de una ausencia temporal o si es un cambio definitivo y Antonio Rossi se mantendrá como colaborador de 'De Viernes'. Cabe destacar, además, que Antonio Montero participó esa misma tarde en 'Tardear', lo que alimenta aún más los rumores sobre un posible despido.

En audiencias, 'De Viernes' fue la segunda opción de la noche, manteniéndose en un correcto 12% y 999.000 seguidores desde Telecinco.