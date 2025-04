Candela Peña denuncia su situación laboral tras cinco años sin grabar una película

Candela Peña vuelve a ser noticia, esta vez por su inclusión en la lista de las 30 personas más influyentes del cine y la televisión en España, publicada por Vanity Fair. Un reconocimiento que, aunque la actriz ha agradecido con sinceridad, también ha servido como altavoz para denunciar la complicada situación laboral que atraviesa.

A pesar del gran impacto que supuso su papel como Rosario Porto en 'El caso Asunta' en Netflix, la trayectoria de Candela Peña no ha seguido el impulso. De hecho, desde entonces, solo ha participado en un episodio de la serie 'Furia', que se estrenará este verano en Max. No obstante, también, ha mantenido sus colaboraciones en 'Late Xou con Marc Giró', en TVE.

La actriz ha utilizado sus redes sociales para compartir con franqueza su situación actual, con una mezcla de gratitud y desahogo. "En cinco años no he rodado una película y en dos años tras 'El caso Asunta', solo un capítulo en otra serie. En casa se come gracias a ocho minutos en 'Late Xou' cada dos o tres semanas", ha confesado en sus redes sociales.

| Netflix

Candela Peña no ha querido que su mensaje se interprete como una queja, sino como un retrato realista de las dificultades que enfrentan muchos actores. "Esto en absoluto es una queja, es una realidad. Si fuera yo influyente, mi situación sería otra", sentenciaba.

Más tarde, Candela Peña amplió su reflexión con un mensaje más extenso y cargado de matices. "Agradecida de que la revista Vanity Fair haya considerado que debo estar en esta lista, pero sin ánimo de que suena a queja nada más lejos[...], pero sí contar una realidad", escribió la actriz.

De este modo, repasó con claridad su recorrido reciente: "Desde "La boda de Rosa" (2020), no he hecho cine, hasta este verano que rodaré una gracias a Netflix. Y, tras Rosario Porto, en dos años solo he participado en una serie, 'Furia', que se estrenará este verano y en la que me responsabilizo de un episodio".

| RTVE

"Voy a 'Late Xou', gracias a Marc Giró y Santi Villas, en el que aparezco ocho minutos cada tres o cuatro semanas... Si yo fuera influente, os pregunto, ¿sería este mi ritmo?", añadió, al igual que había hecho anteriormente.

Más allá de la denuncia, Candela Peña dejó espacio para la esperanza y la introspección. A punto de cumplir 50 años, asegura estar enfocada en encontrar la felicidad "Sé que lo mejor está por llegar y ya será sin prejuicios, ni por mí, ni por lo que piensen de mi profesión. Ya con 50 (años), hacer lo que me haga feliz".

Además, quiso compartir un mensaje positivo sobre su bienestar personal, poniendo en valor la importancia del cuidado emocional. "Quiero ver el atardecer desde mi ventana y poder viajar con mi adolescente a Nueva York por Navidad porque le hará ilusión. Gracias a todos por hacer que poca cunda tantísimo. Gracias a la terapia estoy siendo consciente de mi valor y todo... está por llegar", concluía.