Salen a la luz los secretos de 'El Hormiguero' para conseguir primero a los invitados

El inicio de la semana en 'El Hormiguero' dio comienzo con la visita de Ana Peleteiro. La atleta consiguió el pasado viernes la medalla de oro en triple salto en el Campeonato de Europa y visitó el programa de Antena 3 en primicia con su medalla.

El anuncio de su visita ya estaba programado desde antes que se supiera el resultado del campeonato, ya que el programa hace público sus invitados de la próxima semana el jueves. Solo un día después, el viernes 7 de marzo, la gallega se enfrentaba a la final.

Y tres días después de su victoria, ha acudido al programa para celebrar esos 14 metros y 37 centímetros que logró. No es de extrañar que haya sido en 'El Hormiguero' y no en otro programa, ya que el show siempre consigue primero a los invitados. Esta vez ha querido revelar el secreto que esconden detrás de esto de la mano de su invitada.

| Atresmedia

Nada más tomar asiento, Ana Peleteiro ha contado cómo le ofrecieron visitar 'El Hormiguero' antes de proclamarse campeona. "Te llamamos antes de tiempo, ¿no?", ha preguntado Pablo Motos al empezar la entrevista. "Pues sí, más difícil me lo pusisteis aún", admitía ella. "¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque claro, nosotros creemos ya que vas a ganar. ¿Cómo fue la llamada? Cuéntame eso, que está muy bien", apostillaba el conductor de las hormigas.

"Pues nada, me llamó Bea y me dijo: 'Ana, nos vemos la semana que viene'. Y yo: '¿Cómo, dónde? Aquí, ¿no? Eres la líder europea. Eso está fácil, ¿no?", explicaba la deportista en una conversación con un integrante del equipo.

Ana ha declarado que su rodilla "no estaba al 100%" para el campeonato, pero a pesar de todo aceptó la invitación del programa. Y así es como consigue 'El Hormiguero' la primera visita de los invitados, arriesgando, pero confiando.

De lo que no se dio cuenta fue de que su entrevista abriría la semana y que su anuncio podría hacer pensar a la gente lo siguiente: "Hala, está flipada, ya está aceptando ir eh antes de tiempo". "Eso pasa siempre, los que no hacen nada son los que critican. La gente que hace cosas no critica, está lo suyo", sentenció Pablo Motos.