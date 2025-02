La pregunta de Pablo Motos que Mariano Rajoy se negó a contestar en 'El Hormiguero'

Ayer, 'El Hormiguero' cerró su semana con un invitado muy popular. Mariano Rajoy visitó el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo libro 'Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy'. Un trabajo que recoge una selección de los discursos que pronunció el expolítico en la Cámara Baja, siendo presidente del Gobierno entre 2011 y 2018.

Desde su retirada política, Mariano Rajoy ha llevado una vida tranquila, practicando deporte, disfrutando de su familia y retomando su trabajo como registrador mercantil, de la propiedad y de bienes inmuebles. Ante la que es una vida de una persona de a pie, Pablo Motos le preguntó si no era más interesante la vida de un presidente del Gobierno.

"Había más emociones fuertes. Estuve muchos años en la política, pero el mundo del derecho me gusta. Trato temas bonitos, importantes e interesantes que disfruto", respondió Rajoy. Y añadió que, a veces, disfrutaba mucho de la política: "Ha sido un honor ser presidente del Gobierno de mi país, no hay mayor honor que eso".

| Atresmedia

Al explicar esto, Pablo Motos no se pudo resistir y le preguntó sobre una cuestión personal sobre su salario: "No lo puedo evitar. ¿Se gana más dinero como registrador de la propiedad o como presidente del Gobierno?". Una pregunta que intentó esquivar el gallego tirando por la vía del humor: "Dices que no lo puedes evitar… Sí que podrías evitarlo", sentenció el expresidente del Gobierno.

A pesar de esto, Mariano Rajoy respondió de manera ambigua: "Depende, de presidente del Gobierno se gana poco". A lo que el presentador decidió considerar que se gana más dinero como registrador de la propiedad. Pero, lejos de la insistencia de Pablo Motos para conseguir la confirmación de Rajoy, le contestó: "Eso es una conclusión que saca usted", concluyó con picardía.

El programa de ayer de 'El Hormiguero' con Pablo Motos consigue un estupendo 18,7% y 2.482.000 en Antena 3. Deja en segunda posición a 'La Revuelta' de David Broncano con un 14,1% y 1.891.000. Por su parte, 'First Dates' se queda en un 7,8% y 1.041.000 seguidores en Cuatro.