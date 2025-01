Rodri Fuertes reacciona a las palabras que Adara Molinero le dedicó en 'De Viernes'

Esta semana, Adara Molinero sorprendió a todos al abrir su corazón durante una emotiva entrevista en 'De Viernes'. Inicialmente, la joven habló de su última relación con Álex Ghita, que actualmente está concursante en 'GH DÚO'. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que Adara Molinero se emocionase al hablar entre lágrimas de Rodri Fuertes, una de sus antiguas parejas.

"Me duele recordar lo que vivimos, todo lo relacionado con él me duele", explicaba Adara Molinero en 'De Viernes'. Aunque en un inicio negó seguir enamorada de Rodri Fuertes, la insistencia de Beatriz Archidona reveló más de lo que parecía estar dispuesta a admitir. "Yo pienso en él diariamente, todos los días, fue algo muy especial", confesó Adara Molinero.

De hecho, añadió que le preocupaba cómo estas declaraciones podrían afectar a Marta Castro, la actual pareja de Rodri Fuertes: "Yo nunca me he metido en una relación".

| Mediaset

El impacto de sus declaraciones no pasó desapercibido para Rodri Fuertes, que se pronunció al respecto en una llamada telefónica con 'Socialité': "Sigo en shock. Mi shock fue eso, verla así, verla emocionada", admitió.

"Me impactó un poco verla... pues emocionarse me pilló un poco de imprevisto también. Estaba celebrando mi cumple cuando, de repente, me empezaron a escribir y no lo pude ver hasta el día siguiente. Lo que dijo Adara me parece valiente, que haya dicho eso, la verdad. No me imaginaba que después de dos años...", explicó Rodri Fuertes.

Sin embargo, Rodri Fuertes también mostró su incomodidad respecto al tratamiento que los colaboradores de 'De Viernes' dieron al tema, especialmente en relación actual. "Me supo mal porque es cierto que también está Marta y no se acordaron mucho los periodistas que estaban allí. Yo estoy con Marta, estoy muy tranquilo y estoy feliz", afirmó, dejando claro que su relación actual es estable y sólida.

Por otro lado, Rodri Fuertes reflexionó sobre las palabras de Adara Molinro y señaló que, a su juicio, los sentimientos de ella podrían haberse intensificado tras sus experiencias amorosas posteriores. "Piensa que Adara ha empezado a valorarle después de los novios que ha tenido después de él", comentó el periodista que habló con él.