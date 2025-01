Beatriz Archidona frena 'De Viernes' por lo que dice Ángel Cristo JR de Sofía Cristo

El pasado 10 de enero, Ángel Cristo JR regresó al plató de 'De Viernes' para dar respuesta a las declaraciones realizadas recientemente por Bárbara Rey. La entrevista, marcada por momentos de gran tensión, estuvo centrada en la relación familiar. De hecho, uno de los momentos más polémicos fue cuando mencionó a su hermana, Sofía Cristo, que obligó a Beatriz Archidona a intervenir.

De este modo, uno de los momentos más controvertidos se produjo cuando Ángel Cristo JR presentó unas pruebas que, según él, respaldan su postura en este conflicto familiar. "Lo que más me molesta de lo que ha dicho mi madre es que me haya tildado de mal padre. Para mí, mi hija es un límite por el que no estoy dispuesto a pasar", afirmó tajante.

La tensión aumentó cuando Terelu Campos compartió mensajes enviados por Bárbara Rey y Sofía Cristo, en los que ambas aludían a la relación de Ángel Cristo JR con su hija. "Me costó cuatro horas de conversación con mi hermana, bueno tres, que no quiero exagerar", dijo enfadado el invitado de 'De Viernes'.

| Mediaset

A pesar de la fuerte unión que siempre mostraron Ángel Cristo JR y Sofía Cristo en el pasado, la relación entre ellos está completamente rota desde el verano de 2023. El enfrentamiento entre los hermanos comenzó tras los graves ataques públicos que el protagonista dirigió hacia Bárbara Rey, lo que llevó a Sofía Cristo a posicionarse del lado de su madre. La DJ ha llegado a acusar a su hermano de comportamientos inaceptables y Bárbara Rey afirmó que había tenido actitudes "muy feas" con su hermana.

Ante estas afirmaciones, Ángel Cristo JR respondió molesto: "Que hable ella claro. Los problemas en mi familia han sido toda la vida, no sé de qué está hablando. Quiero que dé datos".

Los problemas en la infancia entre Ángel Cristo JR y Sofía Cristo

Cuando le preguntaron si había sido violento con Sofía Cristo, Ángel Cristo JR replicó: "Hemos sido dos hermanos que nos hemos zurrado de pequeños. La única persona que tiene la mano muy larga es mi hermana y en 'Gran Hermano' lo hizo. Yo en casa tengo que aguantarme". "¿No puedo decir que ella es más violenta que yo?", añadió Ángel Cristo JR ante las malas caras en el plató de 'De Viernes'.

| Mediaset

Por otro lado, Beatriz Archidona interrumpió a Ángel Cristo JR para reprocharle su actitud y profundizar en las tensiones familiares. "Si tú dices que tu hermana tenía la mano larga y has relatado lo que te hicieron en la infancia, cuando cumples 18 años también te podías haber marchado, huido o marcharse de casa", señaló la presentadora.

Ángel Cristo JR respondió recordando que, a esa edad, aún dependía de su madre: "Con 18 años estaba todavía en COU. Vivía con mi madre, dependía de ella y estudiaba en casa. Yo me fui con 22 años y medio o 23".

La discusión alcanzó su punto álgido cuando la presentadora le preguntó si esta dependencia era económica, a lo que Ángel Cristo JR negó rotundamente: "No era dependencia económica. Soy un niño que estoy viviendo con mi madre y estaba estudiando".