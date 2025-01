La dura confesión de Adara Molinero en 'De Viernes' que señala a Álex Ghita

Adara Molinero ha vuelto a las entrevistas tras años sin hablar abiertamente sobre su vida personal. En 'De Viernes', la joven hizo un recorrido por su trayectoria en el mundo de los realities y compartió detalles de su tumultuosa vida amorosa. Adara Molinero hizo, además, especial mención a su más reciente expareja, Álex Ghita, a quien no dudó en señalar como "el mayor estafador del amor".

"Él habla continuamente de que estaba arrepentido, que lo pasó super mal y sigue hablando de mí... Si se quiere desvincular de mí, ¿por qué sigue?", cuestionó Adara Molinero, refiriéndose a las declaraciones de Álex Guita en la casa de 'GH DÚO'. Según la concursante, Álex Ghita utilizó su relación con ella como estrategia para ganar notoriedad: "Ha escrito a todo el mundo conocido para entrenar; a quien pillaba se le insinuaba", aseguró.

Adara Molinero describió un patrón de comportamiento en el que Álex Ghita buscaba conexiones con personas influyentes. "Hay dos formas de poder llegar a trabajar en televisión: una es por méritos propios y otra pisando a los demás y criticando a todo el mundo", sentenció. También reveló que Álex Ghita mantenía conversaciones subidas de tono con varios hombres conocidos: "Hablaba absolutamente de todo con estas personas", comentó.

| Mediaset

De hecho, explicó que incluso existían "comentarios públicos guarros". Según Adara Molinero, su expareja justificaba estas acciones diciendo que lo hacía para atraer clientes a su trabajo como entrenador personal. Algo que ella considera inadmisible: "Pero hay que tener valores en esta vida".

La entrevista también abordó el conflicto que Adara Molinero tuvo con Jonan Wiergo, otro conocido de su círculo y compañero de realities. Aunque el malentendido llegó a distanciarlos, parece que la relación entre ambos se ha recuperado: "A día de hoy tengo amistad con Jonan. Esa parte de Jonan yo creo que no la conocía, es un poquito impulsivo como yo, pero lo hemos solucionado y ahora nos hablamos todos los días", explicó.

En el interior de la casa de 'GH DÚO', Álex Ghita llegó a afirmar que Adara Molinero quería tener hijos con él, algo que molestó profundamente a la concursante. "Si no estoy empujando un carrito ahora es porque puse medidas", aseguró el entrenador personal. Adara Molinero calificó estas palabras de "repugnantes" y ofreció su versión: "A mí me encanta ser madre, me encantaría tener hijos, tener una familia y cuando empiezo a conocer a alguien le pregunto, pero no para tener hijos en tres meses, sino para que el día de mañana nos lo podamos plantear".