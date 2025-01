Emma García frena en seco 'Fiesta' tras los comentarios machistas de un colaborador

'Fiesta' vivió una tarde intensa con un debate que encendió los ánimos en el plató. Todo comenzó al tratar los rumores de un supuesto tonteo entre la cantante Aitana y el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham. Lo que parecía ser un tema de prensa rosa derivó en un enfrentamiento sobre roles de género que captó la atención del público.

Marisa Martín Blázquez detalló cómo, presuntamente, el acercamiento entre ambos se había limitado a intercambios en redes sociales. "Comenzaron a tontear por Instagram y llegó un momento en el que Aitana le propuso quedar, pero él no quiso. Él tenía miedo de que, dado que los dos son muy famosos, alguien les fotografiase", explicó.

Sin embargo, fue un comentario de Sergio Garrido lo que desató la controversia: "No creo que Aitana le propusiera cenar. En tal caso, sería él", comentó, provocando la inmediata reacción de Alexia Rivas. "¡Pero qué antiguo eres!", exclamó la colaboradora, respaldada por Kike Calleja.

| Mediaset

Además, Emma García no tardó en intervenir, visiblemente incrédula ante lo que acababa de escuchar. "Señor Garrido, ¿me estás diciendo que Aitana no le puede invitar a esta persona a ir a cenar?", cuestionó, esperando que el tertuliano reconsiderara sus palabras muy machistas. Lejos de hacerlo, Sergio Garrido insistió: "Es que debe ser él quien dé el paso, es lo que tiene que ser un caballero".

La respuesta de Sergio Garrido aumentó la tensión en el plató. Emma García, molesta, fue tajante: "¿Cómo que Aitana no puede invitar y tiene que ser él quien lo deba hacer porque es lo que hace un caballero? ¡Vamos, no me jo**s! Por favor". Sus palabras provocaron el aplauso del público presente. "Estamos en 2025", recordó la presentadora, subrayando la necesidad de avanzar en términos de igualdad.

Alexia Rivas remató con ironía: "Sergio, sal del Paleolítico", mientras otros colaboradores apoyaban la postura de Emma García y la colaboradora. Finalmente, Sergio Garrido terminó cediendo tras recibir presiones del resto de presentes en el plató de 'Fiesta'.

En audiencias, 'Fiesta' con Emma García no funcionó en Telecinco con un escueto 8,4% y 776.000 seguidores. El espacio vespertino comenzó en un 5% y tuvo picos por encima del 10% de share.