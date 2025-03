Preocupación por Victoria Federica en 'El Desafío': 'Me cuesta un poco respirar'

La quinta temporada de 'El Desafío' se acerca a su final. En la última gala, Gotzon Mantuliz logró posicionarse como el primer finalista, pero Victoria Federica no se quedó atrás y estuvo a punto de arrebatarle el preciado título. Para ello, la sobrina del rey Felipe VI se atrevió a realizar uno de los retos más peligrosos del programa: prenderse en llamas.

Victoria Federica hizo historia al ser la primera mujer en someterse a este arriesgado desafío, que requiere gran destreza y control mental. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, confesó sentirse abrumada por la complejidad de la prueba: "Es un reto muy complicado. Tienes que concentrarte en lo que haces mientras evitas quemarte".

Ante la pregunta de Roberto Leal sobre si se arrepentía de haber elegido esta prueba, Victoria Federica admitió que tuvo dudas: "Sí, un poco. Cuando me lo propusieron, pensé: '¿En qué me he metido?', pero también sabía que sería una experiencia única y confiaba plenamente en el equipo de 'El Desafío'".

| Atresmedia

Durante la prueba, Victoria Federica combinó equilibrio, apnea y destreza mientras caminaba por una estrecha pasarela de 15 metros y abría tres candados distintos, todo ello mientras estaba envuelta en llamas. A pesar del miedo y las dificultades, la joven logró completar el desafío con éxito y recibió una ovación del público.

No obstante, la experiencia no fue fácil para ella: "He inhalado mucho humo y me cuesta un poco respirar", confesó emocionada tras finalizar la prueba. La influencer también reveló que en los ensayos estuvo a punto de abandonar: "Hubo momentos en los que pensé que no podría hacerlo. Me agobiaba mucho y perdía el equilibrio, pero finalmente lo conseguí".

El jurado elogió su valentía y desempeño, destacando su evolución en el concurso. Pilar Rubio aseguró que Victoria Federica tiene todo para convertirse en la ganadora de esta edición. Sin embargo, Juan del Val señaló un detalle: "La prueba me ha parecido de 10, pero sentí que faltaba un poco más de fuego". A pesar de esta observación, la influencer obtuvo excelentes puntuaciones en 'El Desafío'.