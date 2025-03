Nadie esperaba las lágrimas de Victoria Federica tras su reto en 'El Desafío'

La octava gala de 'El Desafío' ha estado marcada por la emoción y el esfuerzo. Victoria de Marichalar ha asumido uno de sus retos más exigentes: una coreografía que fusionaba danza clásica y baile moderno. Un desafío que no solo puso a prueba su capacidad física, sino también su fortaleza emocional.

Tras la actuación, Victoria Federica no pudo contener las lágrimas, reflejo del trabajo y la dedicación invertidos. Desde los ensayos reconoció que nunca antes había practicado ballet, lo que suponía una gran dificultad añadida. Sin embargo, Noe, la coreógrafa de 'El Desafío', insistió en la importancia de la constancia y la disciplina para ejecutar la pieza a la perfección. Cualquier error podría desencadenar un efecto dominó y afectar al resto del cuerpo de baile.

"Este reto ha crecido muchísimo en cuanto a ensayos y producción. El ballet clásico, para alguien que no lo ha tocado nunca, me parece imposible", expresaba Roberto Leal. "Es muy difícil incluso para los que lo hemos bailado. Es una carrera de muchos años. No sólo (Victoria de Marichalar) ha bailado danza clásica, sino también ha tenido que aprender movimiento de danza contemporánea", especificaba la coreógrafa.

| Atresmedia

"Me he agobiado muchísimo. Pero todos mis compañeros y Noe me han tranquilizado. A ver qué tal", confesaba la concursante de 'El Desafío' antes de iniciar su actuación. La coreografía, además, no solo requería movimientos precisos de ballet, sino también acrobacias en el aire que añadían un nivel extra de complejidad.

Con una escenografía espectacular, la hija de la duquesa de Lugo superó con éxito la prueba y demostró su evolución en el programa. Aunque durante la actuación se mostró segura y elegante, los sentimientos afloraron tras el baile. Agotada por el esfuerzo, se derrumbó ante Roberto Leal y no pudo evitar llorar, mostrando lo que significaba para ella haber alcanzado este logro personal.

"Me tiembla todo. Me cuesta hablar", confesaba antes de emocionarse: "No pensaba que me fuera a salir. Estaba súper nerviosa. Como siempre digo, los nervios me pueden", confesaba mientras evitaba llorar. "Pero tenéis en 'El Desafío' al mejor equipo del mundo", dijo entre lágrimas.

"Me lo he tomado como un reto personal, nunca pensé que haría esto y menos aquí. Ya no sólo por temas internos, me decían que me lo creyese y me ha costado, porque nunca me lo he creído. Tampoco pensé que lo estaría diciendo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis hecho conmigo porque he superado un desafío personal gracias a vosotros", concluía Victoria Federica en 'El Desafío'.