Lola Lolita amenaza con abandonar 'El Desafío' tras lo ocurrido con el jurado

Lola Lolita protagonizó una de las pruebas más destacadas de la última emisión de 'El Desafío'. La influencer tuvo que demostrar su habilidad al volante al intentar aparcar un coche en una plataforma donde ya había otro vehículo estacionado. La dificultad del reto la llevó a realizar numerosas maniobras, levantando repetidamente las ruedas del automóvil.

Antes de empezar, Lola Lolita ya mostraba cierta inquietud por la prueba y recordó su experiencia en la conducción: "Llevo un año con carnet y ya he tenido un accidente". Sin embargo, al iniciar el reto, se percató de que la disposición del coche ya aparcado no coincidía con lo ensayado. En un momento de tensión, expresó su frustración ante el equipo del programa: "Siempre me jodéis todas las pruebas. Me las movéis y me las ponéis más complicadas siempre".

El coach de 'El Desafío' intentó tranquilizarla asegurándole que el coche no se había movido le ofreció una alternativa: "Vamos a intentarlo y, si no puedes, alejamos un poco el coche". A pesar de los nervios iniciales, la joven consiguió superar la prueba con esfuerzo, paciencia y determinación, también con algunos comentarios que sacaron más de una risa: "Encima, yo me saqué el carnet en Cuenca".

| Atresmedia

Aunque su desempeño fue valorado positivamente por el jurado, la puntuación final no reflejó esa apreciación. Lola Lolita, visiblemente afectada, expresó su descontento con las calificaciones: "Estoy harta ya. Me parece superinjusto, nunca me valoran bien", declaró entre lágrimas.

La situación llevó a la influencer a considerar seriamente su continuidad en 'El Desafío'. Al percibir su desánimo, Pilar Rubio intentó motivarla resaltando su conexión con el público: "No queremos que te vayas, tienes que terminar 'El Desafío'". Por su parte, el presentador Roberto Leal también intervino con un comentario divertido para aliviar la tensión: "Hemos cerrado todas las puertas de plató para que Lola Lolita no se vaya de aquí y, cuando lo haga, se marche con una sonrisa".

Finalmente, Lola Lolita decidió seguir adelante en la competencia, a pesar de su evidente frustración con las valoraciones. Cabe destacar que no es la primera vez que expresa su desacuerdo con las puntuaciones, ya que en la gala anterior también manifestó su descontento con el jurado de 'El Desafío'.