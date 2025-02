Pilar Rubio paraliza 'El Desafío' con una petición directa a la dirección de Antena 3

Pilar Rubio ha sorprendido a todos en la última emisión de 'El Desafío' con una petición que ha desatado el entusiasmo en plató. Durante la valoración de una de las actuaciones más destacadas de la noche, aprovechó para dirigirse directamente a Antena 3. Y es que Pilar Rubio, desde su puesto en el jurado, no dudó en proponer una nueva versión de 'El Desafío'.

El protagonista del reto fue Gotzon Mantuliz, que esta vez se enfrentó a un desafío alejado de su zona de confort: una coreografía de baile con acrobacias incluidas. Pese a confesar antes de los ensayos que "me da mucha vergüenza bailar", el concursante logró una actuación impactante gracias a su esfuerzo y la ayuda de un grupo de bailarines.

El jurado no tardó en reaccionar con elogios. Juan del Val calificó su desempeño de forma rotunda: "Como concursante eres un espectáculo. Es increíble". Santiago Segura, con su característico humor, añadió: "Me deprimes profundamente como ser humano y eso que no soy concursante. En una semana has hecho esto".

| Atresmedia

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó con la intervención de Pilar Rubio. Entusiasmada con la actuación de Gotzon Mantuliz, lanzó una propuesta inesperada y de gran envergadura para el futuro de 'El Desafío': "Fantasía pura. Es más, me voy a poner de pie, ceremoniosa cual Estatua de la Libertad a ver si así me hacen caso en la cadena. Desde aquí voy a pedir que hagamos 'El Desafío All Stars'".

Sin embargo, Pilar Rubio no se quedó ahí y no dudó en sugerir al primer fichaje para esta edición especial: "El primer concursante del 'All Stars' tienes que ser tú (Gotzon)". La propuesta fue recibida con entusiasmo tanto por el público como por Roberto Leal, que respaldó la idea sin dudarlo: "Buena idea, lo apoyo completamente". Ante tal expectación, Gotzon Mantuliz aceptó el reto con determinación: "Recojo el guante encantado".

Recordamos que, en audiencias, 'El Desafío' fue lo más visto de la noche del viernes. El programa de Roberto Leal marcó un 15% de share medio, aventajando a sus rivales, Telecinco y La 1, en +5,6 y +7,1 puntos, respectivamente. Además, 'El Desafío' reúne a +1,4M de espectadores de media y alcanza +3,8M de espectadores únicos.