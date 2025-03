Ivonne Reyes estalla y acusa de encerrona a 'De Viernes' por lo que se le pregunta

Ivonne Reyes vivió una tensa situación durante su entrevista en 'De Viernes', donde tuvo la oportunidad de exponer su complicada situación personal y económica. Sin embargo, la intervención terminó siendo un auténtico pulso entre la invitada y los colaboradores. Especialmente cuando las preguntas comenzaron a centrarse en su conflictiva relación con Pepe Navarro, con quien estuvo involucrada en un largo litigio judicial.

Ivonne Reyes, que atraviesa una etapa financiera difícil, agradeció a 'De Viernes' por brindarle un espacio para contar su versión. Explicó que no dispone de dinero en su cuenta hasta que se le abone el acuerdo económico por su intervención en el programa, un hecho que la llevó a expresar públicamente su gratitud. No obstante, la entrevista adquirió un tono incómodo cuando los colaboradores decidieron indagar sobre su relación con Pepe Navarro.

En un momento, Ivonne Reyes, visiblemente molesta, dejó claro que no había acudido a 'De Viernes' para hablar de su ex, sino de sus problemas. “Vine a hablar de mí, de mi situación”, insistió, rechazando cualquier pregunta sobre el tema.

| Mediaset

"Es lógico que te preguntemos porque tú has publicado la sentencia, es llamativo que lo saques a la palestra. La actualidad la habéis marcado vosotros, en este caso tú", dijo Beatriz Archidona en 'De Viernes', justificando lo ocurrido. Sin embargo, Ivonne Reyes mantuvo su postura y se negó a profundizar en el asunto.

"La publiqué porque, con todo lo que había pasado, no me había detenido a pensar, lo quise poner porque empiezo a reaccionar", se justificó la invitada del programa. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Ivonne Reyes, harta de las preguntas, se levantó de su silla y comenzó a hacer una llamada. "Si hay una más, me voy", insistió la invitada.

Los presentadores intentaron calmarla, asegurándole que no seguirían por ese camino, pero la situación estuvo a punto de escalar aún más. Beatriz Archidona dejó claro que 'De Viernes' había respetado todo el contrato firmado: "No te vamos a hacer más preguntas sobre eso porque respetamos que no estás cómoda. Pero nosotros no hemos incumplido ninguna parte del contrato porque no había ninguna cláusula de que no se pudiese hablar de Pepe Navarro".