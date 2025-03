Las palabras de Amador Mohedano contra Rocío Carrasco que ha permitido 'De Viernes'

Tras tres años alejado de los focos, Amador Mohedano ha vuelto a sentarse en un plató para abordar diversos temas, entre ellos, inesperadamente, su relación con Rocío Carrasco. En una entrevista en 'De Viernes', el hermano de Rocío Jurado expresó su malestar por las acusaciones vertidas en la serie documental.

Durante la entrevista, Amador Mohedano confesó que no había hablado antes debido a una prohibición que le impedía referirse a Rocío Carrasco. "No he venido antes porque quería defender a mi familia. Lo que ha hecho ella con todos es una barbaridad muy grande y a mí se me decía que estaba prohibido hablar de Rocío Carrasco. Era lo que había", afirmó con contundencia.

De este modo, Telecinco ha dejado de proteger a Rocío Carrasco, permitiendo las críticas en directo de Amador Mohedano: "Lo que más me ha dolido es que abandone a sus hijos. ¿Qué culpa tienen ellos? Los niños vienen a mi casa y no puedo hablarles de su madre porque terminan llorando. Eso nos duele muchísimo a toda la familia".

| Telecinco

Al ser preguntado si cree que Rocío Carrasco ha renegado de la familia, Amador Mohedano fue tajante: "Se ha desvinculado totalmente. Yo no quiero ni verla. Se ha pasado...". Por lo tanto, Telecinco ha vuelto a permitir la violencia contra Rocío Carrasco en 'De Viernes': "Ha sido muy rebelde siempre. De buenas a primeras, dijo que se iba a Argentona con 17 años y dejó a su madre llorando".

Amador Mohedano también apuntó contra Fidel Albiac, pareja de Rocío Carrasco, a quien responsabiliza, junto a ella, de la situación familiar. "El sin luz este... Y ella por dejarse influenciar. Si el manager de Rocío Jurado era yo... Entre ellos tres se juntaron y, cuando me enteré, ya estaba todo hecho", comentó.

Pese a criticar con dureza a Rocío Carrasco, Amador Mohedano concluyó que el resto de la familia sigue estando unida: "Estamos totalmente mentalizados, hablamos entre nosotros muchas veces. ¿De qué vale que todos nos llevemos bien si una no quiere compartir su vida con el resto?".