Jarro de agua fría para Bahar tras el último movimiento de Rengin en 'Renacer'

Antena 3 emitió ayer martes 1 de abril, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

'Renacer' es una gran historia de superación que aborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completan el reparto a Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

En esta nueva entrega, han vuelto a suceder graves acontecimientos. Parece que Rengin no se rinde y sigue apostando por Timur a pesar de todo. Después de tantos años de relación secreta, la pareja se ha enfrentado realmente a la verdad entre ellos.

| Atresmedia

Timur ha regresado a casa, pero ella no lo esperaba y sus gestos lo han mostrado. "¿Creías que no iba a volver?". Sin intercambiar muchas palabras, Timur fue directo. No le reprochó la negativa de pagar la segunda parte de la hipoteca de la mansión, sino que hizo autocrítica. Reconoció que su relación siempre fue un secreto y que al final, perdió a ambas.

Timur se ha sincerado y ha hablado de Parla, de su doble vida y el daño causado. Pensó que podría tener dos familias y hacer feliz a una, pero falló. Rengin, dolida, confesó que nunca quiso nada con él, pues siempre pensó en Bahar. Timur, serio, dejó claro que su regreso no era por dinero ni por la hipoteca, sino porque le falló a ella también: "Cumpliré con mis obligaciones, pero no esperes más". Rengin, desesperada, le ofreció un último intento: "¿Y si lo intentamos? Por Parla. A lo mejor, se produce un milagro". Pero el silencio de Timur lo ha dicho todo.

| Atresmedia

Pero todo esto no ha acabado aquí, ya que Rengin tenía preparado un último movimiento para arruinar a Bahar y proclamarse una vez más como la líder. Bahar ha abierto las puertas de su mansión para recibir a Seren y a sus padres. Lo que intentaba ser una velada agradable, no ha sido así...

En la casa estaban todos reunidos: Uras, Nevra, Gülçicek, Çağla, Timur, Umay… Pero a pesar de los esfuerzos por mantener las apariencias, se notaba la tensión en el ambiente. Algo que nadie ha podido disimular. La cordialidad inicial se desvaneció rápidamente, y una tensión palpable flotaba en el aire.

La madre de Bahar, con su acostumbrada franqueza, no tardó en lanzar la primera bomba al padre de Seren: "¿De verdad vosotros sois nuestra familia política?", preguntó, sin rodeos ni contemplaciones. Él, director de la academia donde Parla y Umay estudian, intentó mantener la compostura, pero la tensión era palpable. El escándalo del día anterior entre las dos consuegras seguía estando presente, y ningún intento de disimularlo había logrado que desapareciera.

| Atresmedia

Justo cuando parecía que la situación había llegado a su punto máximo de incomodidad, la puerta se abrió. Sin invitación y sin ningún reparo por abrir la puerta de la mansión ha aparecido Rengin con una gran sonrisa de oreja a oreja. "¡Qué mal me parece…! ¿Qué sería de esta fiesta sin mí?".

Para colmo, sus palabras no se han quedado ahí, ya que se ha autopresentado con unas palabras humillantes hacia Bahar: "Soy la prometida de Timur… y la propietaria de esta preciosa casa de herencia familiar que ven. Ya no tiene hipoteca. La acabo de cancelar. Bienvenidos".

Bahar se ha quedado sin palabras y con los ojos llorosos ante tal desprecio y humillación por parte de Rengin. No solo ella, sino que todos se han quedado de piedra ante su aparición y sus duras declaraciones. Veremos qué pasa en el siguiente capítulo de 'Renacer'...