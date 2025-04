Dulceida arremete contra David Broncano en 'La Revuelta' y revela su conflicto

Por primera vez, la influencer Dulceida visitó el programa de 'La Revuelta'. Aída Domènech, seudónimo que se esconde bajo su nombre artístico, es una de las primeras influencers de moda más reconocidas de nuestro país.

Y, con motivo de su próximo proyecto, visitó el espacio de La 1 para promocionar su documental, 'Dulceida al desnudo 2+1', que se estrena el 4 de abril. En esta segunda temporada de cuatro episodios, la influencer comparte su reconciliación con Alba Paul, su camino hacia la maternidad y el desafío de equilibrar su vida personal y profesional.

Como mencionamos, la creadora de contenido fue una de las pioneras en la red, y así lo destacó David Broncano en su presentación: "Años para que venga. Han venido todas las de su sector menos ella. Es la primera influencer que surgió en España, la original". "¡Vengo antes si lo llego a saber!", expresó Dulceida nada más entrar en el plató.

| RTVE

La entrevista estuvo llena de buenos momentos, regalos, pero también hubo tiempo para reproches. La creadora de contenido no quiso dejar pasar la oportunidad y recordarle a David Broncano un comentario que hirió mucho el corazón de la invitada.

"Fue una gilipollez, pero en ese momento me sentó fatal", comenzó recordando la bloguera sobre una situación que no le gustó, que ocurrió en la primera etapa de 'La Revuelta' en Movistar+. "Acababas de empezar y yo no había visto el programa, me lo enviaron. Dijiste 'esto es como si ahora Dulceida se muere, que no le importa a nadie'", reveló poniendo en un aprieto al presentador.

"Entonces yo dije, 'ahora cruz'", confesó la catalana que reconoció en un programa que David Broncano le caía mal. "Es verdad que está feo ese comentario", consideró el conductor.

"Vendría al hilo de un chiste... no así en crudo", intentó justificarse. Pero al final, los dos hicieron las paces firmando el regalo de Dulceida con un bonito mensaje: "Lo siento, ¿quiere ser mi nueva amiga?". "Sí quiero", respondió Dulceida.