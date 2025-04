La última decisión de RTVE que afecta directamente a 'La Revuelta' y a Marc Giró

RTVE sigue haciendo cambios en su emisión y los últimos llegan esta semana por un motivo de peso. 'La Revuelta' con David Broncano y 'Late Xoy con Marc Giró'no se emitirá en su día de emisión correspondiente y no es la primera vez que sucede.

Es cierto que TVE siempre ha emitido el programa de David Broncano en prime time o late night, pero la semana pasada no fue así. El pasado miércoles, el canal decidió priorizar la emisión de la serie 'Asuntos Internos', que lleva solo dos semanas en emisión.

Esta vez, será la emisión de las semifinales de la Copa del Rey el martes y el miércoles lo que alterará la emisión de los dos espacios. Por un lado, La 1 sí que seguirá con la estrategia de emitir 'La Revuelta' sea a la hora que sea. El programa pasará a emitirse justo después de la finalización del encuentro.

| RTVE

De este modo, su emisión no comenzará antes de las 23:20. Eso si el partido entre Real Madrid y Real Sociedad no se alarga con prórroga o penaltis, lo que convertiría el programa en un late night. El más afectado por el cambio de la semifinal será 'Late Xou con Marc Giró', que no se emitirá esta semana, dejando espacio a David Broncano, quien estará por partida doble.

Así, el jiennense se enfrentará a nuevos formatos y por una semanadirá adiós a su rival Pablo Motos con 'El Hormiguero'. Competirá contra 'Renacer' y la película 'Como la vida misma' en Antena 3, 'Código 10' y 'En guardia' en Cuatro. 'Supervivientes: Tierra de nadie' y 'Universo Calleja' en Telecinco o '¿Quién quiere ser millonario?' y 'Apatrullando' en La Sexta.

La emisión de ayer en La 1 con 'La Revuelta' de David Broncano quedó como segunda opción de la noche con un 12,6% y 1.677.000. Sube a un 21,7% en el target 25-44. 'El Hormiguero' arrancó así la semana líder en audiencias desde Antena 3 con un 14,8% y 1.998.000.

Así queda la parrilla de La 1

Martes 1 de abril

21:30 - Semifinal Copa del Rey: Real Madrid - Real Sociedad

23:20 - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:50 - 'La Revuelta' (reposición con Luis Figo)

Miércoles 2 de abril

21:30 - Semifinal Copa del Rey: Atlético de Madrid - F.C. Barcelona

23:20 - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:50 - 'La Revuelta' (reposición con Gerard Piqué)