David Broncano, obligado a dar explicaciones tras una desaparición en 'La Revuelta'

'La Revuelta' arrancó este jueves 27 de marzo con una sorpresa para los espectadores de La 1. Desde el arranque del programa, con David Broncano en escena, quedó en evidencia la ausencia de Grison, pieza clave del equipo. El músico no se encontraba en su habitual puesto sobre el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía.

El propio David Broncano se encargó de abordar la situación en directo: "Tenemos un pequeño incidente". La falta de Grison en la mesa junto a Ricardo Castella era un hecho inusual en la historia de 'La Revuelta'. "Es de las pocas veces que ha pasado esto en ocho años", señaló el presentador, recordando con humor cómo en otras ocasiones lo habían reemplazado con "una fregona al revés".

Para llenar el vacío dejado por Grison, Sergio Bezos, responsable de caldear el ambiente con el público en plató antes de la grabación, decidió sumarse a la mesa. "Está guapo ser Grison un rato", bromeó mientras imitaba los efectos sonoros que el músico suele hacer cada noche.

| RTVE

A lo largo del programa, David Broncano ofreció más explicaciones sobre la ausencia de su compañero durante la entrevista con Karra Elejalde. "No ha podido venir por una movida, pero está vivo, no es de salud. Un cruce de calendario, que no llegaba. Es una tontería, un asunto logístico. Tenía una actuación y nosotros empezábamos un poco antes", aclaró.

Pese a la confusión inicial, la incógnita sobre el paradero de Grison se resolvió rápidamente gracias a la prensa local de Elche. El músico se encontraba disfrutando de las Paellas organizadas por los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Este evento coincidió con la grabación de 'La Revuelta' y le impidió regresar a Madrid a tiempo por un adelanto en los horarios

En audiencias, 'La Revuelta' se quedó este jueves como tercera opción en audiencias con un 11,3% y 1.482.000 telespectadores.El programa de David Broncano, no obstante, subió a un 17,8% en el target entre 25 y 44 años. Además, más de 3,7 millones de espectadores conectaron en algún momento con 'La Revuelta'.