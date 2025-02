Nuevo comunicado de Anabel Pantoja tras ser acusada de un presunto maltrato infantil

La tranquilidad parecía haber vuelto a la vida de Anabel Pantoja tras el alta hospitalaria de su hija Alma, pero un nuevo episodio ha vuelto a situarla en el foco mediático. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado que tanto la influencer como su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil.

Este jueves 30 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitía un comunicado en el que se indicaba que, si bien hay una investigación en curso, no se han impuesto medidas cautelares para los progenitores. Posteriormente, Anabel Pantoja rompió su silencio con un comunicado: "Me duele tener que hacer este vídeo para defenderme de algo que no ha sucedido. Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia".

En su mensaje, Anabel Pantoja insistía en que "esto es un protocolo rutinario". Sin embargo, Joaquín Prat desmintió esta afirmación en el programa del viernes: "No es verdad. Esto no es un protocolo rutinario que se haga cada vez que un niño llega a un hospital con lesiones. Es un protocolo que se ha abierto cuando las lesiones que tiene el menor no casan con la versión que dan los padres de cómo se han producido dichas lesiones".

| TVE

Desde que se ha conocido la investigación, la pareja se ha refugiado en su hogar en Arguineguín, donde cuentan con el apoyo de Merchi, madre de Anabel Pantoja. Mientras esperan el curso de la investigación, la influencer trata de mantener la calma, aunque las últimas horas han sido especialmente complicadas. Su prima, Isa Pantoja, ha asegurado en el programa 'Vamos a ver' que "dentro de todo lo que está pasando, está tranquila".

No obstante, el periodista Javi de Hoyos, quien contactó con Anabel Pantoja, ha revelado en 'D Corazón' que la sevillana le transmitió que está "destrozada" y preocupada por cómo pueda afectar todo esto en el futuro de su hija.

| TVE

El colaborador de 'D Corazón' trasladó el mensaje literal que le envió la influencer: "Lo que me preocupa es que cuando pase el tiempo y se demuestre todo, ¿quién devuelve lo dicho?. Los artículos no se van a borrar y los titulares tampoco. Estoy destrozada".

Por su parte, Anne Igartiburu se mostró comprensiva con la difícil situación que atraviesa la influencer y expresó su respaldo. "Es una situación delicadísima, pero esa niña va a saber todo lo que la quieren sus padres y todo lo que la han cuidado. Bastante bien lo han llevado para estar ahí por la salud de su hija", explicó.

Asimismo, Alba Carrillo coincidió con su postura y añadió: "Hay que dejar que actúe la justicia. Los padres han pasado mucho miedo por la vida y la salud de su hija. Tenemos que ser un poco empáticos".