Antonio Rossi desmiente el comunicado de Anabel Pantoja y desvela ahora toda la verdad

Antonio Rossi ha salido al paso para desmentir las declaraciones de Anabel Pantoja sobre la investigación judicial abierta por las lesiones de su hija. En medio de la polémica, el colaborador ha aclarado que la causa que involucra a la sobrina de Isabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, no se trata de un protocolo rutinario, como ella afirmaba.

Este jueves 30 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitía un comunicado en el que se indicaba que, si bien hay una investigación en curso, no se han impuesto medidas cautelares para los progenitores. Posteriormente, Anabel Pantoja rompió su silencio con un comunicado: "Me duele tener que hacer este vídeo para defenderme de algo que no ha sucedido. Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia".

En su mensaje, Anabel Pantoja insistía en que "esto es un protocolo rutinario". Sin embargo, Joaquín Prat desmintió esta afirmación en el programa del viernes: "No es verdad. Esto no es un protocolo rutinario que se haga cada vez que un niño llega a un hospital con lesiones. Es un protocolo que se abre cuando las lesiones que tiene el menor no casan con la versión que dan los padres de cómo se han producido dichas lesiones".

| @anabelpantoja00, Instagram

Antonio Rossi corroboró la información aportada por el presentador y añadió nuevos datos. "Efectivamente y yo quería puntualizar que cualquier cosa que llega al juzgado se tipifica. Esto tiene una tipificación dentro del código penal que es maltrato infantil y no es una etiqueta que pongamos los periodistas", explicaba el colaborador de 'Vamos a ver'.

"Como viene en el titular, se quiere aclarar el origen de las lesiones que presenta la bebé y que no concuerdan con el relato de los padres. A partir de ahí se realiza un informe del médico que está avalado por un forense del Instituto médico de Canarias. A partir del informe, pertinente del forense, el juzgado decide llamar a los padres e investigar, como dice, si hay un posible delito de maltrato infantil porque así está tipificado", añadía.

| Mediaset

'Vamos a ver' también ha recalcado que en ningún momento se han dictado medidas contra los padres y que la pequeña ha permanecido con ellos. "Hablaba con una persona que lleva toda la vida como pediatra viviendo este tipo de casos y me explicaba que el problema venía cuando los niños eran recién nacidos tan pequeños porque tú puedes tener un niño movido y que se caiga, pero los que son tan bebés siempre que llegan con un trauma es porque el cuidado ha cometido un error o una negligencia que le puede pasar a cualquiera", explicaba Daniel Montero.

En la misma línea, Daniel Montero resaltó la importancia del comunicado oficial: "El TSJ dice textualmente que se abren las diligencias para descartar y creo que es un verbo muy importante porque indica que es por prevención. Los menores no tienen nadie que les defienda y por eso creo que está por encima de otros delitos. Hay que destacar que no hay medidas cautelares y está con sus padres, algo que es un indicativo importante".

Finalmente, desde Gran Canaria, la reportera Giovanna González aportó nuevos detalles sobre la investigación en curso. "Se ha solicitado el visionado de las cámaras de seguridad donde estaban los padres cuando ocurre ese episodio" explicaba. Una información que Joaquín Prat calificó de "lo lógico en el marco de la investigación" y Alfonso Egea añadió en 'Vamos a ver' que "se hace para casar todo el relato".