Primeras palabras de Isa Pantoja tras conocer las acusaciones contra su prima Anabel

El inicio del año ha sido complicado para Anabel Pantoja y David Rodríguez, su pareja. Estos han enfrentado un revuelo mediático tras la apertura de una investigación judicial por presunto maltrato infantil. Aunque ya descansan en casa junto a la pequeña Alma, la polémica sigue rodeando a la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez.

Ante esta situación, Isa Pantoja ha salido en defensa de su prima y ha expresado su opinión en el programa 'Vamos a ver'. Después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abriera la investigación, Anabel Pantoja rompió su silencio con un comunicado en Instagram. "Me duele en el alma que se nos esté acusando de algo que no hemos hecho. Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia", manifestó la influencer en su mensaje.

Al día siguiente, en 'Vamos a ver', su prima Isa Pantoja no dudó en reaccionar y mostrarle su apoyo. "Entiendo que esta noticia se dé, hay sitios que la han tratado con más respeto o menos. Ha habido muchas especulaciones, al final es un tiempo que no te devuelve nadie, ella tiene que tomar medidas", señaló Isa Pantoja, respaldando a Anabel Pantoja en su reclamo hacia ciertos medios de comunicación.

| Mediaset

No obstante, Anabel Pantoja dejó claro en su vídeo que su prioridad es la salud de Alma y que, por el momento, no tomará medidas legales: "Quizás no sea el momento. No está para estar pendiente de las redes o del teléfono. Es algo que nadie le recomendaría y que la gente que le quiere lo dirá. En un futuro ella tomará medidas. Hay cosas que no debe permitir".

Visiblemente afectada por la situación de su prima, Isa Pantoja también cuestionó la decisión del tribunal de emitir un comunicado sobre el caso. "Pienso que si no se hubiera dado ese comunicado por parte del juzgado, quizás no se hubiesen dado esos titulares. Moralmente me parece muy cruel... Con todo lo que ha pasado, ella se ha visto obligada a defenderse. Uno ya no sabe cómo acertar", afirmó con contundencia.

Además, Isa Pantoja se mostró incrédula ante el protocolo judicial y el impacto que ha tenido en la vida de su familia: "Puede ser legal, pero moralmente han hecho un daño muy cruel. Como familiar, y nos toca, es muy desagradable, me parece muy cruel. Me parece surrealista. Me parece que se den ciertos datos... Yo digo: '¿Y a mí nadie me pide permiso de exponer esos datos de mi hijo?'".