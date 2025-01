Firme comunicado de Anabel Pantoja tras ser acusada de maltrato a su hija Alma

El caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha dado un giro inesperado tras conocerse que ambos están siendo investigados por presunto maltrato infantil. La colaboradora hace apenas unos días anunciaba con alivio el alta hospitalaria de su hija tras 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Ahora, ha decidido pronunciarse con un comunicado en forma de vídeo a través de su cuenta de Instagram.

"Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así", comenzó diciendo Anabel Pantoja, visiblemente afectada. "Después de todo lo que he pasado estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido", afirmó de manera contundente.

Con la intención de disipar cualquier tipo de duda, la sobrina de Isabel Pantoja dejó clara su prioridad: "Quiero empezar este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz". Explicó además que tuvo la oportunidad de emitir un comunicado a través de su abogado o su representante, pero prefirió hablar directamente con sus seguidores: "Se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado, de mi representante, pero he dicho que no. Esto es un tú a tú, que la gente que me quiere y los medios que me han apoyado se lo merecen".

| @anabelpantoja00, Instagram

En su relato, Anabel Pantoja detalló cómo sucedieron los hechos que han llevado a la investigación: "Todo viene porque en enero Alma sufre una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días. Todo sale bien y estamos en casa".

"Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días", añadió.

La influencer y su pareja, David Rodríguez, aseguraron haber colaborado con la justicia desde el primer momento: "Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a dar todo. Colaboramos, por supuesto. Y vamos a contarle al juez lo que ha pasado. Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

Anabel Pantoja también denunció la filtración de información y las especulaciones en torno a su caso: "A pesar de hacer todo lo correcto, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa. Me duele en el alma porque se me pone en el ojo de algo que no he hecho, pero no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de Alma y que todo se resuelva. Eso que está sucediendo fuera, todo absolutamente, lo pillaré pero dentro de un tiempo".

Para finalizar su mensaje, Pantoja apeló a la comprensión de la opinión pública: "Espero que entendáis el dolor que estamos pasando. Hemos recibido mensajes de muchos padres que han pasado por esta situación injusta. Entiendo que va a ser bastante complicado de entender, pero la única comprensión que entiendo es mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz".

"Creo que por muchas historias que se hablen, no hay nada más", añadió. Y concluyó con una firme declaración de intenciones: "Y, por supuesto, estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para poder vivir los tres nuestra vida".