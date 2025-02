Nou comunicat d'Anabel Pantoja després de ser acusada d'un presumpte maltractament infantil

La tranquil·litat semblava haver tornat a la vida d'Anabel Pantoja després de l'alta hospitalària de la seva filla Alma, però un nou episodi l'ha tornat a situar en el focus mediàtic. El Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha informat que tant la influencer com la seva parella, David Rodríguez, estan sent investigats per un presumpte delicte de maltractament infantil.

Aquest dijous 30 de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries emetia un comunicat en el qual s'indicava que, si bé hi ha una investigació en curs, no s'han imposat mesures cautelars per als progenitors. Posteriorment, Anabel Pantoja va trencar el seu silenci amb un comunicat: "Em dol haver de fer aquest vídeo per defensar-me d'alguna cosa que no ha succeït. Això és un malson, però confio en la justícia".

En el seu missatge, Anabel Pantoja insistia que "això és un protocol rutinari". No obstant això, Joaquín Prat va desmentir aquesta afirmació en el programa de divendres: "No és veritat. Això no és un protocol rutinari que es faci cada vegada que un nen arriba a un hospital amb lesions. És un protocol que s'ha obert quan les lesions que té el menor no casen amb la versió que donen els pares de com s'han produït aquestes lesions".

| TVE

Des que s'ha conegut la investigació, la parella s'ha refugiat a casa seva a Arguineguín, on compten amb el suport de Merchi, mare d'Anabel Pantoja. Mentre esperen el curs de la investigació, la influencer intenta mantenir la calma, encara que les últimes hores han estat especialment complicades. La seva cosina, Isa Pantoja, ha assegurat en el programa 'Vamos a ver' que "dins de tot el que està passant, està tranquil·la".

No obstant això, el periodista Javi de Hoyos, qui va contactar amb Anabel Pantoja, ha revelat a 'D Corazón' que la sevillana li va transmetre que està "destrossada" i preocupada per com pot afectar tot això en el futur de la seva filla.

| TVE

El col·laborador de 'D Corazón' va traslladar el missatge literal que li va enviar la influencer: "El que em preocupa és que quan passi el temps i es demostri tot, qui retorna el que s'ha dit?. Els articles no s'esborraran i els titulars tampoc. Estic destrossada".

Per la seva banda, Anne Igartiburu es va mostrar comprensiva amb la difícil situació que travessa la influencer i va expressar el seu suport. "És una situació delicadíssima, però aquesta nena sabrà tot el que l'estimen els seus pares i tot el que l'han cuidat. Bastant bé ho han portat per estar aquí per la salut de la seva filla", va explicar.

Alhora, Alba Carrillo va coincidir amb la seva postura i va afegir: "Cal deixar que actuï la justícia. Els pares han passat molta por per la vida i la salut de la seva filla. Hem de ser una mica empàtics".