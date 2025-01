Anne Igartiburu en 'D Corazón' dice lo que muchos piensan sobre Anabel Pantoja

Esta misma semana, Anabel Pantoja rompió su silencio en redes sociales tras varios días de ausencia, coincidiendo con el ingreso de su hija Alma, de apenas 40 días, en urgencias. Desde el pasado 8 de enero, la andaluza no había tenido actividad en sus redes sociales, hasta que compartió un comunicado en el que pedía "empatía y respeto" en un momento tan delicado que atraviesa junto a su pareja, David Rodríguez.

"Pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad", expresó la sobrina de Isabel Pantoja. De hecho, añadió que le gustaría poder hacer su vida "sin sentirnos observados o perseguidos por las cámaras".

El mensaje fue analizado este sábado en 'D Corazón', donde Anne Igartiburu destacó la profundidad del comunicado. "Siempre hay una intención, hay una interpretación de lo que ha pasado", reflexionó. Lo hizo antes de consultar a su compañero Javier de Hoyos sobre si Belén Esteban había visitado a su amiga esta semana.

| Mediaset

Javier de Hoyos, que trabaja con Belén Esteban en 'Ni que fuéramos', aclaró que no había sido así. "Eso me parece bastante significativo, se lo decía ayer a Belén: que no vaya significa que las cosas están bien. Ella es una amiga incondicional, que si ve que su amiga la necesita va a estar ahí. Poco a poco las cosas están mejor", expresó el colaborador.

Ante estas palabras, Anne Igartiburu valoró positivamente el entorno de Anabel Pantoja y su capacidad para recibir apoyo en momentos difíciles. "No se puede quejar de amigos y de familiares", señaló la presentadora. "Quien siembra, recoge. Yo creo que en este caso, la verdad está feliz, bien rodeada, con mucha esperanza", añadió mientras el resto de colaboradores del programa mostraban su respaldo hacia la colaboradora de Telecinco.

Cabe destacar que 'D Corazón' también contó a lo largo de la emisión con otro rostro ligado a Anabel Pantoja en el pasado. Se trata de Victor Sandoval, que ha acudido por primera vez al programa de La 1 tras su participación en 'Bake Off: Famosos al horno'. Un inesperado fichaje en 'D Corazón' que refuerza la buena relación de los rostros de 'Ni que fuéramos' con el ente público.