La despedida de Verónica Dulanto de 'Vamos a ver' que causan confusión sobre su futuro

Verónica Dulanto se ha despedido de 'Vamos a ver' cinco meses después de asumir el rol de copresentadora del club social junto a Joaquín Prat. La periodista se embarca ahora en una nueva etapa televisiva al frente de 'TardeAR' junto a Frank Blanco a partir del lunes 3 de febrero. Un cambio que llega tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas al frente de 'El Programa de AR'.

"A partir del lunes nos espera una etapa de cambios. Hoy nos toca despedir a Veónica Dulanto, que se marcha con Frank Blanco a 'TardeAR'. Las tardes te van a sentar muy bien, ya lo verás", le ha dicho Joaquín Prat en los minutos finales de su último programa. Para despedirla, el equipo de 'Vamos a ver' le ha preparado un vídeo con sus mejores momentos y le han entregado un ramo de flores.

"Pero vamos, no lo sabes tú bien. Voy con todo el power del mundo", ha respondido Verónica Dulanto, mostrando su entusiasmo por el nuevo reto. Joaquín Prat ha aprovechado para agradecerle "por todo", a lo que la periodista ha respondido con gratitud: "Gracias a ti, Joaquín, por haber presentado juntos".

| Mediaset

"Y sí, por favor, a partir del lunes que viene me mudo a las tardes con mi compañero Frank Blanco para pasar un momento increíble. Lo vamos a pasar genial. Les espero allí y no me fallen eh", ha señalado Dulanto dirigiéndose a la audiencia. "Es una etapa nueva para todos, un nuevo reto, otro más", ha añadido.

Joaquín Prat ha querido aclarar el horario del nuevo programa: "Mucha suerte y mismo horario en 'TardeAR', ¿verdad?". Ante la pregunta, Verónica Dulanto ha respondido con cierta incertidumbre: "Sí, bueno, a ver lo del horario... en principio sí. Que yo sepa, a día de hoy, sí. ¿A qué hora empieza?".

Joaquín Prat ha reaccionado con sorpresa: "Pues si no lo sabes tú...". A lo que Dulanto ha explicado: "No, es que se han dicho tantas cosas, que yo ya no digo nada. Cinco y media de momento".

Esta conversación se produce en un contexto de rumores sobre posibles cambios en la parrilla de Telecinco, que apuntan a una reestructuración en el orden de emisión entre 'TardeAR' y 'El Diario de Jorge'. De hecho, Mediaset no descartó ajustes en su programación durante la presentación de la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa'.

Por su parte, Joaquín Prat también recordó que 'Vamos a ver' sufrirá modificaciones en su horario: "Y nosotros el lunes cambiamos de horario, empezamos a las doce y cuarto y terminamos a las tres. La estructura es la misma, prácticamente con los mismos colaboradores y lo único que esperamos es seguir contando con su complicidad".