Nadie esperaba las palabras de Sonsoles Ónega sobre su posible regreso a Mediaset

Sonsoles Ónega ha visitado este lunes el pódcast de ac2ality y en su entrevista, ha dejado algún que otro titular. Como por ejemplo, al revelar a quién voto en las últimas elecciones, pregunta que no esquivó y respondió con total transparencia. Otra de las confesiones que se atrevió a expresar, fue si volvería a Mediaset, quien es ahora su cadena rival.

Ha sido nada más empezar cuando Daniela Álvarez, conductora del podcast, ha realizado unas preguntas rápidas a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' para romper el hielo y presentar su figura. Al preguntarle sobre el mejor momento de su carrera, Sonsoles Ónega mencionó su salto de CNN+ a Telecinco y luego de Mediaset a Atresmedia. Fue entonces cuando la cofundadora de Act2ality le cuestionó si consideraría regresar a Telecinco: "¿Volverías a Telecinco?".

Después de unos segundos de respiro, la periodista ha respondido de manera contundente: "Ahora mismo no". "Depende de lo que te paguen, ¿no?", le ha respondido con cierta ironía Daniela Álvarez. Sonsoles Ónega aprovechó este momento para confesar con sinceridad la razón por la que no volvería: "No solo. Hay un salario emocional importante, algo intangible que no se paga con dinero", ha sentenciado la comunicadora. Revelando a lo largo del podcast lo contenta que está con su programa, un formato "sin límites ni censura".

| Atresmedia

"El Premio Planeta fue una consecuencia, es decir, tú te pones a escribir no pensando en el Premio Planeta. Y con este programa sí, yo vine aquí a hacer ese programa, con lo cual tenía el reto de sacarlo adelante. Lo del Premio fue una decisión que tomo cuando el trabajo está hecho. Lo difícil es escribirlo no es que te den el Premio Planeta".

En cuanto a su decisión electoral, su respuesta fue contundente: "En blanco. Siempre voto en blanco". Sus palabras no solo llamaron la atención de los entrevistadores, sino que también reavivaron el debate sobre este tipo de sufragio y sus implicaciones.

Más allá de lo técnico, Sonsoles Ónega compartió sin tapujos una visión más personal sobre su decisión electoral. "Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción. Porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad...", confesó, evidenciando su desencanto con la política actual.