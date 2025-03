Javier Cámara vuelve a Movistar Plus+ para protagonizar la serie 'Yakarta'

Movistar+ acaba de finalizar el rodaje de 'Yakarta', su nueva serie original creada por Diego San José y protagonizada por Javier Cámara. La historia trata sobre Joserra, un desilusionado profesor de educación física y exjugador olímpico de bádminton, cuya vida dará un giro al conocer a una adolescente con un talento excepcional.

Tras la excelente acogida del público y de la crítica de 'Celeste', vuelven Diego San José (creador) y Elena Trapé en la dirección con 'Yakarta'. Junto a Javier Cámara y Fernando Delgado-Hierro, quien también coescribe el guion con Diego San José y Daniel Castro. Se ha rodado en varios lugares de la Comunidad de Madrid, como Vallecas, Chamberí, Rivas, Fuenlabrada y Alcalá de Henares, entre otros. Además de Toledo (Santa Olalla) y Santa Cruz de Tenerife.

La nueva serie original Movistar Plus+, está producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y Buendía Estudios Canarias. Y coprotagonizada por Javier Cámara ('Rapa', trilogía 'Vota Juan') y Carla Quílez ('La maternal'). Completan el reparto David Lorente ('4 estrellas'); Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos') y Anna Alarcón ('Los años nuevos').

| Movistar Plus+, Manolo Pavón

En palabras del propio creador, "'Yakarta' es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Me gusta la gente sin carisma. Me dan paz, me calman. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana".

"El primer día de rodaje el actor que me acompañaba en el set me comentó: '¿Hoy es el primer día? Pues este equipo parece que lleva rodando varios meses ya'. Este proyecto es más personal que nunca, amparados por un equipo que desde el primer momento ha visto en esos guiones una historia que contar", ha comentado Javier Cámara. "He trabajado con Elena y con Diego en diferentes proyectos, pero es la primera vez que lo hacemos los tres juntos. Y estamos felices".

Así es 'Yakarta'

De los creadores de 'Celeste', llega ahora 'Yakarta'. José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.