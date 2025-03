Sonsoles Ónega paraliza su programa para señalar una injusticia machista en televisión

En la última emisión de 'Y ahora Sonsoles', María Montano, excuñada de Ivonne Reyes, ha intervenido para relatar cómo la venezolanaperdió cerca de 20 millones de euros debido a inversiones fallidas en distintos negocios. Ivonne Reyes, que en su juventud fue un rostro destacado de la televisión española, actualmente atraviesa una etapa sin oportunidades en televisión.

Durante el debate, Valeria Vegas puso sobre la mesa una realidad que, según ella, afecta a las presentadoras de entretenimiento. "A las actrices se las escucha cuando denuncian, pero a las presentadoras no. A partir de los 50 años, las mujeres en este ámbito son apartadas", afirmó Valeria Vegas, lo que provocó que todas las miradas se dirigieran hacia Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega, entre risas, aclaró en 'Y ahora Sonsoles' que no se sintió aludida. No obstante, Valeria Vegas explicó que su comentario no iba dirigido a ella, ni a Susanna Griso, sino a presentadoras que lideran formatos de entretenimiento. "Esto es algo serio, porque hay presentadores que regresan y desplazan a sus compañeras", denunció la periodista, sin dar nombres concretos.

| Atresmedia

Ante la aparente incredulidad de algunos presentes, Valeria Vegas insistió en la problemática y se respondió a sí misma. "¿No es cierto que hay presentadoras de entretenimiento que, al llegar a cierta edad, son apartadas? Ha sucedido", aseguró, recordando una entrevista en la que Elsa Anka corroboró esta situación.

Además, Valeria Vegas criticó la hegemonía masculina en los late shows, donde los hombres pueden mantenerse en pantalla sin importar su edad. "Ellos siguen con sus canas, pero para nosotras parece que llega un momento en el que ya no podemos presentar un late show. Siempre son ellos, como Pablo Motos o David Broncano", señaló.

Sonsoles Ónega, lejos de esquivar el tema, respaldó las palabras de su colaboradora: "Es una realidad como un piano", afirmó la presentadora de Antena 3. Finalmente, Valeria Vegas concluyó con una petición clara: "Ivonne Reyes merece volver".

En audiencias, este viernes, 'Y ahora Sonsoles' lideró la tarde, perobajó a un escueto 9,7% y 804.000 seguidores desde Antena 3.