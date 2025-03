Nadie esperaba la decisión de Mónica Naranjo sobre su futuro en 'El Hormiguero'

La semana arrancaba ayer para Antena 3 con la visita de Mónica Naranjo a 'El Hormiguero'. La cantante cumple 30 años de carrera con una gira por América y España bajo el nombre 'Greatest Hits Tour'.

En la entrevista hubo tiempo para repasar su impresionante trayectoria, hablar sobre Eurovisión, sus trucos para calentar la voz y hasta se sinceró contando algunas experiencias paranormales. Pero lo que más asustó a sus fans fue la confesión que hizo a Pablo Motos sobre su futuro.

El presentador le preguntó por la certeza de un rumor:"¿Es cierto que después de esta gira vas a dejar de hacer directos?". "Un tiempo", ha comenzado explicando la cantante de "Sobreviviré".

Mónica Naranjo dejó sorprendidos a los espectadores y a sus mayores fans confesando que después de esta gira, "se tomará un tiempo". "A partir del 2026 no sé cuándo voy a volver", desveló la intérprete después de que Pablo Motos le preguntara sobre su futuro en los escenarios.

| Atresmedia

Sin embargo, trató de tranquilizar a sus fans dejando claro que esta pausa no conlleva el punto final en su carrera musical. "No me retiro. Lo dejo claro. Necesito tiempo para poder hacer otras cosas", ha aclarado.

El conductor de 'El Hormiguero' ha querido conocer el motivo de esta decisión y la cantante ha confesado que "ya van muchas (giras) seguidas" las cuales ella vive "muy intensas". Por ello, necesita detenerse: "Necesito tiempo para mí, para pensar y para organizar. No tengo tiempo para componer".

La artista dejará los escenarios por un tiempo, pero no se alejará de otras facetas de su vida: "Seguiré grabando, haciendo televisión, pero del directo me voy a alejar. No sé cuánto tiempo, pero bastante", ha terminado aclarando sobre su futuro.

El programa de ayer de 'El Hormiguero' de Pablo Motos arrancó la semana líder en audiencias con la visita de Mónica Naranjo. Antena 3 consiguió un estupendo 15,5% y 2.098.000. Por su parte, 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 es la segunda opción de la noche con un 13,5% y 1.812.000. Sube a un 20,4% en el target 13-24 y un 20,9% en el de 25-44.