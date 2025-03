Nadie esperaba las palabras de Juan del Val denunciando una censura en 'El Hormiguero'

Como es costumbre, anoche 'El Hormiguero' cerró la semana con su esperada tertulia. En ella, se comentan con un tono distendido los temas de actualidad de la semana y uno de ellos ha sido el polémico Euroderbi entre Real Madrid-Atlético de Madrid. Las redes están incendiadas por el penalti anulado a Julián Álvarez por tocar dos veces y en el programa de Antena 3 algunos criticaron la decisión del árbitro, independientemente de lo que figure en el reglamento...

Por ello, Pablo Motos no dudó en empezar la tertulia con este tema de actualidad: "¿Ha habido robo con lo del Atleti?", preguntó el presentador. Juan del Val, seguidor del equipo blanco, aprovechó este suceso para relatar o más bien "denunciar públicamente" algo que le había sucedido. Concretamente en la redacción del programa: "Esta mañana aquí se ha producido un ejercicio de censura en la redacción, algo que me parece lamentable", refiriéndose al productor ejecutivo, Jorge Salvador.

"Jorge Salvador ha entrado en la redacción diciendo 'queda despedido todo el mundo que no diga que ha sido un robo'", ha revelado el colaborador. A lo que Jorge Salvador, fiel seguidor del Atlético de Madrid, ha contestado: "no ha sido así", prosiguiendo la broma. "Lo he hecho también en 'El Desafío'. 'Que cada uno ponga su nombre y del equipo que sea. Los que sean del Real Madrid que no vuelvan mañana'", ha expresado. Ante esto, Pablo Motos le advirtió: "Pero, ¿qué te pasa? Que es solo un partido de fútbol", subrayó el presentador.

Juan del Val intentó calmar la situación con cierta ironía: "El deporte es un entretenimiento y tampoco tiene tanta importancia que un equipo gane. Hay que tener paz, la gente se tiene que llevar bien". Rápidamente fue interrumpido por Jorge Salvador: "¡Los cojones!", exclamó el productor, consciente de que se estaba mofando de él. Un comentario que provocó muchas risas.

"Toda la vida siendo elegante y ahora esto[... ]Jorge, esto no es 'El chiringuito de Jugones'", espetó Pablo Motos. Las risas prosiguieron cuando Jorge Salvador bromeó y reveló que hoy era el último día de Juan del Val trabajando en 'El Hormiguero'.