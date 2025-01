El incómodo momento de Sonsoles Ónega en directo con un invitado del público

'Y ahora Sonsoles' vivió esta semana un instante inesperado durante la intervención de uno de sus primeros invitados, José Doncell. El protagonista asistió al espacio con la emotiva intención de reencontrarse con su primer amor, Julia. José, viudo desde hace dos años, compartió cómo esa joven marcó su vida cuando él tenía 19 años, antes de casarse con la mujer que fue su compañera hasta su fallecimiento.

Conmovido por la historia, 'Y ahora Sonsoles' ofreció a José la oportunidad de revivir aquellos recuerdos y expresar su deseo de volver a poder ver a su Julia. Sonsoles Ónega, en su característico estilo cercano, invitó al hombre a bajar desde las gradas para acompañarla al centro del plató, donde continuarían su conversación.

Mientras caminaban juntos, Sonsoles Ónega recibió instrucciones desde la dirección del programa y se detuvo momentáneamente para atenderlas. Fue en ese instante cuando, al girarse hacia José, se produjo un momento incómodo: el invitado, sin darse cuenta, se había acercado demasiado, invadiendo el espacio personal de la presentadora.

| Atresmedia

Visiblemente sorprendida, Sonsoles Ónega reaccionó con un pequeño paso hacia atrás y un comentario directo pero educado: "¡Uy! No se acerque tanto". Aunque el gesto fue breve, no pasó desapercibido ni para el público en plató ni para los espectadores en casa. Afortunadamente, Sonsoles manejó la situación con la naturalidad que la caracteriza, y José pareció no percatarse del incidente.

Tras este pequeño contratiempo, la entrevista continuó sin problemas.José compartió más detalles de su historia, conmoviendo al público al hablar de los recuerdos de Julia y de la profunda huella que dejó en su vida, incluso mientras lamenta la pérdida de su esposa.

En audiencias, este 2024, 'Y ahora Sonsoles' con un 11,3% de share y 886.000 espectadores, ha sido líder otro año más y durante todos los meses del año. Es el magacín más visto de la tarde y sube hasta los 3,3 millones de espectadores únicos. Además, continúa líder sobre su competidor, 'TardeAR' en Telecinco, en la franja, a 1,2 puntos y le gana también en coincidencia