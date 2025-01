Comunicado de Ágatha Ruiz de la Prada tras sus polémicas palabras en 'Fiesta'

Ágatha Ruiz de la Prada se ha visto obligada a entrar en el programa 'Espejo Público' para aclarar unas declaraciones que hizo en el programa 'Fiesta' de Telecinco. Unas palabras que han sido objeto de crítica en redes y que han obligado a Emma García, la presentadora de este magazine, a disculparse también.

La diseñadora estaba relatando que se encontraba en plena mudanza viviendo en su antigua casa con una comparación con el pueblo gitano que resultó desafortunada. "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", explicaba.

Dicha declaración ha levantado ampollas en la comunidad gitana y muchas personas se han pronunciado públicamente como Lolita Flores o Pitingo. Los dos lo han hecho en sus redes sociales dedicando unas ácidas palabras a la diseñadora y a la presentadora. La cantante ha escrito lo siguiente: "Basta de racismo [...]. Te consideraba una mujer íntegra, pero veo que no, qué decepción. Yo soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora los deje pasar".

| Atresmedia

Tras esto, Ágatha Ruiz de la Prada ha entrado en 'Espejo Público' para pedir perdón: "Quiero disculparme con la comunidad gitana. No hay que decirlo, pido perdón. He hablado con Lolita Flores, ya está aclarado. Es una expresión que no hay que utilizar. Lo que menos pensé era ofender a nadie".

También ha declarado que su intención no era atacarles, sino todo lo contrario: "Yo lo romantizaba como contrapunto a lo burgués y lo que menos pensé era ofender a nadie. Me encanta la comunidad gitana y tengo muchísimos amigos de ahí" ha asegurado.

Por su parte, Emma García ha querido dar explicaciones mediante un comunicado en su cuenta de Instagram. "En nombre de 'Fiesta' y como presentadora del programa, pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado", ha arrancado la periodista el comunicado.

"Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos), porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro", ha explicado la presentadora.