Bárbara Rey amenaza con denunciar a 'De Viernes' tras lo que se revela en directo

Este 17 de enero, Bárbara Rey protagonizó una de las noches más tensas en 'De Viernes'. La vedette acudió al plató para responder a las recientes declaraciones de su hijo, Ángel Cristo JR, y su nuera, Ana Herminia, sobre ella. Sin embargo, el momento más complicado se vivió durante un tenso cara a cara con Ángela Portero, quien puso sobre la mesa temas que desataron la indignación de la invitada.

La controversia comenzó cuando José Antonio León le preguntó directamente sobre las afirmaciones de Ángel Cristo JR respecto a la presunta agresividad de Sofía Cristo. "Hay una cosa que voy a dejar muy clara: mi hija es una chica extraordinaria, mi hija no es violenta, no es agresiva. Y es más, mi hija nunca ha tenido una denuncia por ir conduciendo bebida, ni drogada, ni le han quitado el carné", respondía Bárbaa Rey.

Sin embargo, el debate se intensificó cuando Antonio Montero le recordó el episodio de la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo en 'Secret Story' debido a una actitud agresiva con Miguel Frigenti. Bárbara Rey no dejó pasar el comentario: "A mi hija jamás se le ha condenado a dos años de cárcel por agredir a un policía. Lo dejo ahí, cada uno que piense lo que quiera. A mi hija no la puede poner en la vida de agresiva una persona que sí ha sufrido todo eso. ¿Está claro? Pues ya está, yo creo que no hay nada más que decir".

| Mediaset

"Cuando mi hija tenga una condena, entonces hablaremos de la condena de mi hija. Mientras tanto, ni una palabra sobre mi hija. Es una chica que ha trabajado desde que tiene 16 años, que no me ha dado en la vida un problema...", añadió contundentemente la invitada de 'De Viernes'. En ese momento, fue interrumpida por Ángela Portero, con unas palabras: "Hombre, ha tenido un problema de drogadicción".

"No me ha dado un problema porque cuando ha tenido su problema de droga ha venido aquí, al 'Deluxe', ha ganado un dinero y se ha pagado su clínica", respondía. A pesar de los intentos de Ángela Portero por intervenir, Bárbara Rey la frenó con determinación: "No, perdóname, que tú no sabes mi vida. La que la sabe soy yo".

La tensión alcanzó su punto máximo cuando se reveló que 'De Viernes' tenía en su poder una grabación oculta que Bárbara Rey hizo a su expareja Fran Francés hace años. "La demanda que te voy a poner... ¿A ti te parece normal?", exclamó Bárbara al enterarse. "Lo que hayamos grabado Fran y yo en la intimidad es cosa nuestra. Nadie tiene derecho a hacer pública nuestra intimidad. No tenéis derecho a tener cosas íntimas y a verbalizarlo", añadía.

| Mediaset

Sin embargo, Beatriz Archidona intervino para calmar los ánimos, indicando que la grabación sería mostrada a Bárbara Rey en privado. "Tenemos un set preparado para que tú escuches y veas el vídeo para que sepas de qué estamos hablando", decía.

A pesar de su amenaza de abandonar el plató si se hacía pública la grabación, la vedette aceptó verla en privado tras la pausa publicitaria. Tras revisar el material, Bárbara Rey fue categórica: "Es verdad. Mi hijo lo ha robado para sacarlo y para hacer uso de ello. Qué triste. Esté bien, mal o regular es mío y me pertenece. No me arrepiento. Me encuentro muy a gusto con mi conciencia".