Ningú esperava la confessió de Tamara Gorro a 'Y ahora Sonsoles': 'Soc la nova...'

Tamara Gorro està de celebració. El passat 18 de gener, la col·laboradora complia 38 anys i ho va voler celebrar per tot el que val amb una festa. En aquest esdeveniment, van acudir nombrosos personatges públics com Íker Casillas, Albert Rivera o José Manuel Parada entre d'altres.

I com no, la model ha volgut comentar com va viure aquesta celebració en el programa en el qual col·labora, Y Ahora Sonsoles. El magazine ha rescatat algunes imatges com els tres vestits que va lluir o el ball que es va marcar la complanyera.

"Quant vas assajar per a aquest ball?" li ha preguntat Sonsoles Ónega amb certa curiositat. Al que la tertuliana va contestar que va estar una setmana practicant i que fins i tot es va fer ferides als peus. Amb això, la comparació que ningú esperava: "Sóc la nova Bárbara Rey" ha declarat amb humor mentre es veien vídeos del ball.

| @tamara_gorro

Ràpidament ha volgut matisar aquest símil aclarint la faceta de vedette de l'actriu i no la de les sonades polèmiques. Des de fa un temps, Bárbara Rey ocupa moltes hores de televisió per la seva mala relació amb el seu fill o pel seu idil·li amb Juan Carlos I.

Bromes a part, Tamara Gorro ha volgut recalcar el molt que va gaudir tant ella com els convidats: "Vaig passar-m'ho en gran, m'agrada celebrar el present" i ha recordat com l'any passat per aquestes dates bufava les espelmes, però preocupada per l'estat de salut dels seus avis.

I malgrat l'assistència de molts famosos, el cert és que tampoc s'han revelat molts més detalls sobre el que va succeir. "El que passa a TG" ha manifestat Tamara Gorro amb la intenció que una de les seves companyes, Pilar Vidal, seguís la frase: "Es queda a TG".

Per finalitzar, la complanyera ha agraït als periodistes el no parlar del que va succeir a les seves festes: "Igual que li posem la mala fama als periodistes que ho expliquen tot, sempre he demanat que no es parli de les meves festes, i es podria parlar. I no s'ha parlat". Amb aquesta declaració, Sonsoles Ónega ha assegurat que la pròxima festa no se la perd per res del món.