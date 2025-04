Amenazan a una reportera de 'Apatrullando' en pleno reportaje: 'Te la rompo'

El periodismo de investigación a menudo conlleva riesgos, algo que el equipo de 'Apatrullando' ha vuelto a comprobar en su última emisión. La reportera Sara Solomando vivió momentos de gran tensión mientras cubría el problema de los cultivos ilegales de marihuana en España. En este episodio, el programa desplegó a su equipo en ambas provincias para documentar la magnitud de esta actividad ilícita.

Jalis de la Serna investigaba en el norte de Granada, mientras Sara Solomando se trasladó a Toledo, donde se desarrollaba un importante operativo policial. Desde el primer momento, la periodista se topó con una comunidad hermética y poco dispuesta a hablar. "Habla con la policía, con los chivatos. Que te vayas", le dijeron cuando intentó entablar conversación. La hostilidad aumentó cuando, al alejarse, escuchó un grito con una clara reivindicación: "La gente se gana la vida como puede".

De este modo, Sara Solomando logró hablar con un jubilado, el único que accedió a intercambiar unas palabras. Sin embargo, este negó conocer la existencia de los cultivos ilegales o de la reciente redada llevada a cabo por la policía. Buscando más testimonios, la periodista se dirigió a un bar del lugar, pero su acceso fue impedido de forma abrupta. Apenas sostuvo la puerta cuando una voz la detuvo con firmeza: "A la puta calle, aquí no entras con la cámara".

| Atresmedia

Ante su intento de comprender el motivo en 'Apatrullando', la respuesta fue aún más agresiva: "Porque te la rompo. No puedes entrar con la cámara, a la puta calle". Sara Solomando intentó calmar la situación proponiendo ingresar sin equipo de grabación, pero la negativa fue aún más tajante: "A la puta calle, aquí no entras con la cámara porque no me sale de los cojo*** a mí".

"No se ponga tan agresivo, no hay necesidad", replicó la reportera de 'Apatrullando', aunque la firmeza del hombre la obligó a desistir. Sin mostrar miedo, pero visiblemente contrariada por la hostilidad del ambiente, decidió abandonar la zona. "No solamente no nos quieren hablar, sino que, como habéis podido ver, nos echan y no precisamente de buenas formas", concluyó ante las cámaras.