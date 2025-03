Un ganador de 'MasterChef' revela el alto precio que tuvo que pagar tras su victoria

Arnau París, cocinero que se alzó con la victoria en la novena edición de 'MasterChef', en 2021, ha construido una carrera que va mucho más allá del programa de televisión. Su paso por el talent culinario de RTVE le otorgó no solo el premio de 100.000 euros, sino también la posibilidad de publicar su propio libro de recetas y formarse en el Basque Culinary Center con un máster en Cocina, Técnica y Producto.

Antes de convertirse en un rostro conocido en el mundo gastronómico, Arnau París trabajaba como vendedor de grifos. Sin embargo, tras su victoria, decidió dar un giro a su vida y dedicarse de lleno a su verdadera pasión: la cocina. Uno de sus proyectos más destacados ha sido su participación en TV3, cadena autonómica catalana, donde es uno de los presentadores 'Cuines'. Además, el pasado 5 de marzo lanzó su libro 'A foc lent', en el que relata su experiencia dentro de 'MasterChef'.

Durante la promoción de su libro, Arnau París visitó el podcast 'La prórroga', donde hizo un repaso de su trayectoria y reveló detalles sobre el destino del premio en metálico que obtuvo en el concurso. "Tuve que pagar 25.000 euros en la declaración de la renta por el premio y la formación", explicó el chef.

| RTVE

Además, revelo que, antes de ese pago, ya se le había retenido una cantidad considerable, mencionando el impacto de la fiscalidad catalana. "Un tramo de la renta es autonómico y Cataluña aplica más presión fiscal sobre las personas físicas...", explicó.

Actualmente, Arnau París reparte su tiempo entre diferentes proyectos profesionales. Aunque muchos podrían pensar que abriría su propio restaurante, ha descartado esa idea: "Abrir un restaurante implica estar. Yo eso no me lo puedo plantear por qué no podría delegar, tengo una agenda muy variable".

"En 'MasterChef' tienes que cocinar, pero también tienes que entretener, y por tanto tienes que saber jugar con ese equilibrio. A mí me salió muy bien, pero me ha costado entenderlo. Los primeros programas estaba desubicado, pero luego lo entiendes, siempre haciendo un papel que a ti te gusta, y te sientes cómodo", explicó también en una entrevista reciente.