El jurado de 'Masterchef' destapa las trampas de los concursantes y cambia el rumbo

La 1 comenzó su semana con el estreno de la nueva temporada de su talent de cocina más exitoso, 'Masterchef 12+1'. En esta nueva edición, el programa ofrece una batalla gastronómica entre varias generaciones.

Tras un largo casting por toda España, 16 aspirantes fueron los elegidos para enfrentarse a esta nueva aventura. Con un reconocido jurado que sigue estando formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Los nuevos y en poco, conocidos, aspirantes se enfrentaron a su primera prueba por equipos en un lugar precioso como es Santillana del mar (Cantabria). Pero no todo iba a ser tan bonito y ya lo fue avisando Jordi Cruz: "No tenéis ni idea de en dónde os habéis metido".

Con los equipos hechos a libre elección, descubrieron que los capitanes de cada bando debían elaborar en cinco minutos un menú libre y coger todos los alimentos del supermercado. Como es costumbre en este programa, "lo que no haya salido del súper, ahí se queda", empezó avisando el jurado.

| RTVE

Ariana, la líder del equipo azul, se estresó y no supo gestionar el momento de tensión. En vez de ir dando a sus compañeros los alimentos, los fue dejando en el suelo. Un error que le pasó factura en la prueba, ya que se dejó la cesta de las gambas en el supermercado. Al darse cuenta de esto, los concursantes cogieron el producto después y reconocieron que se les había caído.

Pero intentaron seguir su elaboración y pelaron las gambas como si no hubiese pasado nada, hasta que Samantha Vallejo-Nágera se percató y les llamó la atención: "Habéis entrado al supermercado a coger cosas que no habíais cogido al principio".

La capitana intentó excusarse, pero esto no sirvió al jurado, que le paró los pies: "No, las gambas estaban en el suelo" y ordenó a los aspirantes devolver el ingrediente. "Por favor, no hagáis trampas, que estamos vigilando. Aquí nos enteramos de todo", advirtió Samantha, lo que obligó al equipo azul a modificar su menú y ajustarlo a los ingredientes disponibles.

Anoche, el estreno de 'Masterchef 12+1' fue líder de su franja de emisión, con una cuota del 14,4 % y 2.985.000 espectadores únicos. Además, mejoró los datos del estreno de la temporada anterior.