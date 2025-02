'¡Saca la cabeza!: preocupación por El Cordobés tras la apnea en 'El Desafío'

Manuel Díaz 'El Cordobés' protagonizó uno de los momentos más intensos de la última gala de 'El Desafío'. En la séptima entrega de la temporada, el torero se enfrentó a la temida prueba de apnea, en la que debía aguantar la respiración bajo el agua el mayor tiempo posible. Como jurado invitada estuvo Rosa López, quien ostenta el récord de la prueba en 'El Desafío' con 4 minutos y 40 segundos.

Desde los ensayos, El Cordobés mostraba su nerviosismo ante el reto: "Miedo, desconfianza, inseguridad. No lo controlo, no lo he hecho nunca", confesaba, admitiendo que su relación con el agua es "muy turbia". "Cuando entran las primeras contracciones", explicaba durante los ensayos, "me da miedo de la urna que tu cuerpo, al no estar acostumbrado, choque".

A pesar de sus miedos, Manuel Díaz logró alcanzar una marca de 4 minutos y 30 segundos, situándose entre los mejores registros de 'El Desafío' y llevándole a ganar la noche. Sin embargo, su permanencia bajo el agua puso en alerta a Juandi, el coach de la prueba, que decidió intervenir para sacarlo a la superficie cuando notó que el torero no tomaba aire por su cuenta. "¡Manuel, saca la cabeza!", le gritó el entrenador mientras le ayudaba a salir.

| Atresmedia

Una vez fuera del tanque, Manuel Díaz reaccionó con sorpresa. "¡Mete aire!", le ordenaba Juandi al torero, quien, lejos de mostrarse afectado, salió eufórico y preguntó: "¿Pero por qué me has sacado?". “Porque te tenía que sacar”, le explicó el coach. "Lo siento, de verdad que lo siento, no podía dejarte más", añadió justificando su decisión.

"Es la tercera mejor marca de 'El Desafío' en cinco temporadas", añadía el instructor. Sin embargo, Manuel Díaz no ocultó su descontento con la decisión del coach de sacarlo del agua. "Había un momento que te ibas", aseguró Juandi. "¿A dónde me iba, si estaba en la piscina?", replicó el torero. "Te ibas para abajo", insistió el entrenador, señalando la peligrosidad de la situación.

"Todos los que habéis pasado por mis manos sabéis que soltar las burbujas no es buena señal. A veces por burbuja, otras por relajación. Pensé que le iba a pasar en cuatro cincuenta", explicó Juandi, dejando claro que actuó por la seguridad del concursante de 'El Desafío'.