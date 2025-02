Un incidente en directo destroza el reto de Victoria Federica en 'El Desafío'

Victoria Federica se enfrentó a un nuevo reto en 'El Desafío', donde tuvo que demostrar sus habilidades con la batería. Aunque la prueba no la realizó en solitario, ya que contó con el acompañamiento de la banda de Pablo López, un imprevisto cambió los planes. El cantante no pudo asistir por un problema de salud, por lo que Antonio Orozco asumió el reto de sustituirlo y guiar el número musical.

Desde el inicio, Victoria Federica admitió que sentía nervios por la prueba, ya que nunca antes había tocado la batería. "En esta prueba tengo que estar completamente concentrada. Espero estar a la altura y no liarla", declaró la concursante de 'El Desafío'. A pesar de la complejidad de la pieza musical, la influencer no solicitó facilidades y se enfrentó al desafío con determinación.

Durante la actuación en 'El Desafío', mostró soltura y disfrute, pero un imprevisto casi empaña su interpretación: una de sus vaquetas se le resbaló en los momentos finales de la canción. Sin embargo, reaccionó con rapidez, tomó otra y se reincorporó al ritmo sin perder el compás. El momento no pasó desapercibido, pero su habilidad para superar la dificultad fue destacada por los jueces.

| Atresmedia

"Estabas siendo feliz, pero la manera de recuperarte y recuperar esa felicidad ha tenido mucho mérito. Ha sonado sensacional. Enhorabuena", comentó Juan del Val. Por su parte, Pilar Rubio resaltó la sensibilidad y destreza con las que ejecutó la prueba, aunque Santiago Segura matizó que, en comparación con otros desafíos de la gala, no había sido el más exigente.

Pese a los elogios, la joven no pudo ocultar su frustración por el error. "Me ha dado bastante rabia perder la vaqueta", admitió. Aunque Pilar Rubio intentó animarla destacando su capacidad de reacción, Victoria Federica no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, Antonio Orozco también quiso darle ánimo: "Tienes que estar muy orgullosa de lo que has hecho".

Finalmente, Victoria Federica obtuvo la tercera calificación más baja de la noche en 'El Desafío'. Sin embargo, en el ránking general, la joven sigue en segunda posición con 119 puntos, justo después de Gotzon Mantuliz con 140 puntos.