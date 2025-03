Beatriz Archidona paraliza en directo 'De Viernes' con una noticia para Ángela Portero

'De Viernes' ha arrancado con unas inesperadas palabras de Beatriz Archidona para Ángela Portero. La colaboradora ha sido la protagonista durante unos minutos por una repentina felicitación. Todo ha ocurrido durante el arranque de 'De Viernes' de este 7 de marzo, que también ha contado con novedades.

De este modo, como es habitual, 'De Viernes' ha arrancado su emisión adelantando los contenidos de la noche. Jessica Bueno o Yola Berrocal han pisado unos segundos el plató como parte del elenco de invitados del programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta. También han conectado con Sandra Barneda, que ha sido la primera invitada, y José Saborido, hermano de Susana Saborido y cuñado de Joaquín Sánchez.

| Mediaset

Justo después, Beatriz Archidona y Santi Acosta han proseguido en 'De Viernes' felicitando al equipo de 'Supervivientes' y a Jorge Javier Vázquez por el estreno la noche anterior. Además, el programa ha recordado el salto de Terelu Campos en helicóptero, que pocos esperaban.

Ha sido entonces cuando Beatriz Archidona ha aprovechado para mencionar a la otra colaboradora de 'De Viernes': "Felicitamos a Terelu y también, esta noche queremos felicitar, que se lo tenía muy calladito, a nuestra compañera Ángela Portero, que es su cumpleaños. ¡No nos ha dicho nada!"

En ese momento, entraba un miembro del equipo de detrás de cámaras de 'De Viernes' al plató con un ramo de flores, que le entregaba Santi Acosta a Ángel Portero. "No nos has dicho nada, Ángela", repetía Beatriz Archidona. "Me encanta", reaccionaba la colaboradora antes de volver a sentarse en su silla.

| Mediaset

De este modo, Ángela Portero ha cumplido 59 años en 'De Viernes'. Actualmente es colaboradora de 'De Viernes', pero la hemos visto en multitud de formatos de Telecinco como 'Así es la vida', 'Ya es mediodía', 'Viva la Vida' o también 'Sálvame'. En el pasado también trabajó en Antena 3 como una de las colaboradoras de la última etapa de '¿Dónde estás corazón?' o en 'Espejo Público', entre otros muchos proyectos televisivos.

En audiencias, la semana pasada, 'De Viernes' subió a máximo anual hasta un 11,3% y 916.000 espectadores con la entrevista a Olga Moreno. Fue segunda opción, por debajo de 'El Desafío', que lideró la noche con un buen 13,3% y 1.305.000 seguidores desde Antena 3.