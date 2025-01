Las primeras palabras de Lalachus en 'La Revuelta' tras su polémica en las Campanadas

Tras conquistar las Campanadas que se convirtieron en las más vistas, Lalachus regresó al plató de 'La Revuelta' para abordar tanto su aplastante éxito como la última polémica que la envuelve. La humorista, fiel a su estilo, no dudó en enfrentarse a quienes la han señalado por "ofender sentimientos religiosos".

Recordamos que RTVE con David Broncano y Lalachus recuperó el liderato con un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores. Superó el 28,1% y los 4,3 millones alcanzados por Antena 3, que volvió a la segunda posición tras tres años de liderazgo.

"Hemos sido líderes, qué te digo", declaró Lalachus entre aplausos mientras recibía un regalo del público de 'La Revuelta'. La humorista no tardó en bromear sobre la experiencia vivida junto a su compañero David Broncano. "¿Estuvo divertido?", preguntó al público antes de reflexionar sobre el inesperado éxito del evento. "Yo no quería hacerlo y al final me hizo gracia", confesó David Broncano, mientras Lalachus celebraba su implicación con risas y aplausos.

La humorista aprovechó para contar algunos detalles tras las cámaras, incluyendo el arriesgado momento en que David Broncano descendió al balcón con una cuerda. "No daba ni un duro por eso, me hice una escaleta en plan 'Lalachus sola' por si te morías. Lo tuviste que hacer tú mismo y todo, bastante cutre", comentó entre carcajadas.

Sin embargo, la conversación subió de tono cuando llegó el momento de abordar las críticas que la humorista ha recibido en los últimos días por mostrar durante la retransmisión una estampita con la imagen de la vaquilla del Grand Prix. "A toda la gente que me ha escrito cosas absolutamente preciosas, que son muchísimas más que las feas, pero me dan igual, ya lo sabéis. Y me voy a levantar, somos los mejores, David", afirmó, dejando claro que no se siente afectada por las críticas y agradeciendo todo el apoyo de sus seguidores.

El humor continuó cuando Grison aprovechó la ocasión para hablar de la próxima boda de Lalachus. "¿Te vas a casar por la iglesia?", preguntó con sorna, desatando las risas del público y de la propia humorista. "Esta persona es tontísima... por lo civil", respondió Lalachus entre risas, aunque visiblemente apurada por la situación.